Dopo l'emozionante WTCR Race of Hungary dello scorso fine settimana, perdetevi il riassunto della WTCR Race of Hungary su Eurosport questa sera

Oltre a vedere come si sono comportati i tre piloti locali, Norbert Michelisz, Dániel Nagy e Attila Tassi, ci sono anche i momenti salienti delle due gare da assaporare, ricordando come Mikel Azcona è diventato il Goodyear #FollowTheLeader.



Il riassunto della WTCR Race of Hungary sarà trasmesso oggi (martedì 14 giugno) alle 22;00.

