Tutte le emozioni del primo e del secondo round del WTCR - FIA World Touring Car Cup 2022 saranno inclusi nello show trasmesso stasera su Eurosport.

In programma su Eurosport 1 alle 22;30 CET*, il programma presenta una serie di sequenze d'azione, clip, riprese onboard e filmati dietro le quinte della WTCR Clean Fuels for All Race of France.



Il pilota di Comtoyou DHL Team Audi Sport, Nathanaël Berthon, sarà la vostra guida per un giro del Circuit de Pau-Ville, mentre c'è anche un'intervista con il Campione del WTCR, Yann Ehrlacher di Cyan Racing Lynk & Co, più i momenti salienti di Gara 1 e Gara 2, vinte rispettivamente da Néstor Girolami (ALL-INKL.COM Münnich Motorsport) e Mikel Azcona (BRC Hyundai N Squadra Corse).



*Orari e canali differiscono dai paesi: consultate i palinsesti

