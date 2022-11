Novembre sarà un mese senza sosta per il WTCR – FIA World Touring Car Cup, che affronta la doppia trasferta in Medio Oriente.

Bahrain e Arabia Saudita ospiteranno le ultime gare della serie di Discovery Sports Events.



La WTCR Race of Bahrain si terrà sul Bahrain International Circuit il 10-12 novembre, mentre la WTCR Race of Saudi Arabia si corre al Jeddah Corniche Circuit il 25-27.



Su FIAWTCR.com potrete trovare tutti gli ultimi aggiornamenti, così come sui social media.

