Due nuove TCR sono in fase di omologazione per un possibile uso futuro nel WTCR - FIA World Touring Car Cup.

WSC Group, l'organizzazione del concetto e regolamento TCR, sta supervisionando l'omologazione della Fiat Tipo TCR di Tecnodom Sport e della Toyota Corolla GRS TCR di TOYOTA GAZOO Racing Argentina.



Come parte del processo di omologazione, che è necessario per un'auto per essere certificata per correre in una categoria TCR in tutto il mondo, tra cui il WTCR, la Fiat e la Toyota sono state sottoposte a due fasi di ispezione.



Alla galleria del vento Pininfarina in Italia, le auto hanno avuto la loro prova di deportanza e resistenza con l'obiettivo di "impostare l'inclinazione dell'ala posteriore in diverse configurazioni", secondo WSC.



Dopo la visita alla galleria del vento, le auto sono state portate alla JS-PE GmbH in Germania per valutare il loro centro di gravità utilizzando una piattaforma girevole.



Nel frattempo, i motori della Fiat e della Toyota sono stati testati al banco della ORAL Engineering in Italia. Secondo WSC, il processo prevede che ogni motore sia "collocato all'interno della cella di prova e collegato al dinamometro che misura le curve di potenza e di coppia e controlla le mappe del motore in diverse configurazioni di potenza".



