Oggi le grandi gare del WTCR 2019 in replica su Eurosport

Cinque grandi gare della stagione 2019 del WTCR − FIA World Touring Car Cup verranno replicate su Eurosport dalle 11;30 di oggi.

Eurosport Events, promoter della serie, ha scelto i cinque round più belli fra i 30 disputati la scorsa stagione: ecco in dettaglio quali sono.



Gara 2, WTCR Race of Hungary: Girolami risale dalla sesta piazza sul bagnato e va a vincere

Gara 1, WTCR Race of Slovakia: Vervisch rimonta 8 posizioni al primo giro e trionfa

Gara 1, WTCR Race of Germany: spettacolo con le scie sul Nürburgring Nordschleife

Gara 2, WTCR Race of Macau: Muller e Guerrieri in lotta sulle strade di Guia

Gara 3, WTCR Race of Malaysia: il titolo assegnato solo all’ultimo giro



Le gare andranno in onda su Eurosport 1 in base al programma che trovate sotto.



I fan potranno votare la loro preferita su Facebook al link seguente: https://www.facebook.com/WorldTouringCarCup/



Gara 2, WTCR Race of Hungary: 11;30

Gara 1, WTCR Race of Slovakia: 12;00

Gara 1, WTCR Race of Germany: 12;30

Gara 2, WTCR Race of Macau: 13;00

Gara 3, WTCR Race of Malaysia: 13;30

