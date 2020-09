A Zolder l'australiano è riuscito a raggiungere la 13a posizione con la Renault Mégane RS TCR, anche se non ha potuto prendere punti, come da regolamento.



“Sono estremamente contento del mio debutto con la Renault e spero di poter fare altre gare nel WTCR - ha detto il 22enne - Questo è il campionato che vorrei fare a tempo pieno, so che posso giocarmela e quindi vedrò come fare. Al momento è presto, ma a confronto con altri che hanno molta più esperienza di me, penso di aver fatto un ottimo lavoro, per cui per il futuro potrei essere della partita".