La giornata di gare della WTCR Race of Saudi Arabia sarà all'insegna della difesa piuttosto che dell'attacco per Néstor Girolami.

Dopo aver iniziato il weekend di Jeddah con l'obiettivo di impedire a Mikel Azcona di essere incoronato Re del WTCR, il pilota della ALL-INKL.COM Münnich Motorsport deve ora tenere a bada Nathanaël Berthon nella battaglia per la seconda posizione nella classifica finale del WTCR - FIA World Touring Car Cup.



Girolami si trova di fronte a un compito arduo: Berthon ha un ritardo di 27 punti quando ce ne sono 55 in palio domenica, e partirà domani sera in Gara 1 dalla pole position, mentre l'argentino si schiererà 15° dopo le travagliate qualifiche di oggi.



L'alfiere Honda, che chiuderà il 2022 con un record di tre pole position e altri due piazzamenti nelle prime tre posizioni in qualifica, non è stato in grado di riprodurre questi risultati e le sue speranze matematiche di titolo sono finite quando è riuscito a ottenere solo il 12° tempo con la sua Civic Type R TCR gommata Goodyear.



Come se non bastasse, la sua auto non aveva la quantità minima di carburante dopo le qualifiche e l'argentino si è visto annullare tutti i suoi tempi sul giro, il che significa che partirà per entrambe le gare dal fondo della griglia.



"Ad essere onesti, è stata una giornata difficile", ha detto Girolami. "Come nelle ultime stagioni ad Aragón, anche qui abbiamo faticato molto con la velocità massima e non siamo riusciti a fare nulla rispetto ai primi. Questo è il caso di tutti i piloti Honda. È difficile da digerire perché voglio finire la stagione al meglio e questo rende un po' più difficile la giornata di domani. Ma questo è ciò che abbiamo per ora e saremo sicuri di lottare fino alla fine. Voglio congratularmi con Mikel Azcona per la vittoria del titolo. Se lo è meritato, quindi complimenti a lui e alla sua squadra".

