Ancor prima della finalizzazione dei protocolli COVID-19, il promotor del WTCR, Eurosport Events, in collaborazione con la FIA, ha apportato importanti modifiche in risposta alla pandemia, introducendo un programma di gare solo europeo e implementando una serie di misure di riduzione dei costi.



Se da un lato questi cambiamenti hanno contribuito a far crescere l'elenco degli iscritti per tutte le stagioni fino a raggiungere un numero impressionante di 20 vetture, dall'altro tutto lo sforzo per raggiungere un numero così elevato sarebbe stato vano senza le rigide misure di sicurezza per lavorare in presenza dello spauracchio COVID-19.



Sotto la direzione del Presidente della Commissione Medica, il Professor Gérard Saillant, la FIA - organo di governo dello sport motoristico mondiale - ha sviluppato protocolli e procedure per gestire il rischio associato alla ripresa dello sport motoristico.



In sostanza, i protocolli dell'Appendice S e gli insegnamenti tratti dai recenti eventi del Campionato del Mondo di Formula Uno FIA sono stati riportati nel WTCR in concomitanza con la ripresa della competizione di una serie di altri eventi FIA.



Norme applicate severamente

L'Appendice S dell'International Sporting Code, approvato il 1° settembre dal World Motor Sport Council, comprende le stesse misure sanitarie fondamentali: distanziamento sociale obbligatorio, tamponi, indossare mascherine facciali e igiene delle mani, creazione di gruppi e sottogruppi di squadre e ulteriori sottogruppi, con un'implementazione adattata ad una struttura organizzativa più piccola. Tutto ciò è stato pensato per limitare il rischio di trasmissione del COVID-19. Sono inoltre previste procedure di tracciabilità e misure di contenimento nel caso di un caso sospetto.



Allo stesso modo, le procedure di podio e le conferenze stampa avranno format diversi. Le misure variano da un round all'altro e dipendono dalle linee guida e dai regolamenti emanati dalle autorità sanitarie locali competenti.



La FIA è la prima federazione sportiva internazionale ad aver ripreso la sua attività a livello internazionale grazie ai rigidi protocolli sanitari.



Articolo pubblicato originariamente su FIA.com



Cliccate qui per vedere l'Appendice S