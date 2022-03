Il WTCR - FIA World Touring Car Cup 2022 inizierà a Pau il 7-8 maggio con la seconda edizione della WTCR Race of France.

Riprenderà la tradizione precedente del WTCR di aprire la stagione su un tracciato stradale con il Circuit de Pau-Ville che si prepara ad ospitare le gare internazionali per auto turismo per la prima volta dal 2009. Il WTCR iniziò su un layout semi-permanente a Marrakech, in Marocco, nel 2018 e 2019.



L'adeguamento del calendario, che è stato approvato dal FIA World Motor Sport Council riunitosi in Bahrain oggi, con la sfortunata cancellazione del WTCR Race of Czech Republic.



La WTCR Race of Czech Republic, che avrebbe dovuto aprire la nuova stagione all'Autodrom Most dal 9 al 10 aprile, non potrà avere luogo causa lo stato di emergenza che è stato dichiarato nel paese il 4 marzo e che durerà per un minimo di 30 giorni. Questo è stato decretato per impiegare le risorse disponibili nell'aiutare gli sfollati dall'invasione russa dell'Ucraina.



Poiché non è possibile riprogrammare la WTCR Race of Czech Republic in una data successiva nella stagione a causa di problemi logistici, sono in corso discussioni per definire i dettagli di un evento sostitutivo.



Il FIA World Motor Sport Council ha anche approvato la cancellazione della WTCR Race of Russia, che doveva svolgersi all'Autodrom di Sochi dal 7 all'8 agosto. Una volta trovato l'evento sostitutivo, il calendario aggiornato sarà pubblicato appena possibile, ma solo dopo la ratifica del WMSC.



Jean-Baptiste Ley, direttore del WTCR per Discovery Sports Events, ha detto: "La decisione di cancellare la WTCR Race of Czech Republic con così poco preavviso è ovviamente sfortunata e siamo pienamente consapevoli delle interruzioni e dei disagi che questo causerà, non solo per i team e le altre parti interessate, ma anche per i fan. Ma dobbiamo accettare che ci sono cose più importanti nel mondo dello sport in questo momento".



"Era fondamentale prendere la decisione il più rapidamente possibile per evitare una cancellazione all'ultimo minuto se lo stato di emergenza dovesse essere esteso. Stiamo finalizzando un'iniziativa per sostenere una più ampia raccolta di fondi per aiutare gli sfollati e annunceremo presto maggiori dettagli. Per ora, i nostri pensieri sono con tutte le persone che soffrono e speriamo in una risoluzione rapida e pacifica".



La WTCR Race of France sarà parte del PAU MOTORS Festival insieme al primo evento dell'inaugurale ETCR - eTouring Car World Cup, la serie di auto da turismo completamente elettrica e multi-brand promossa da Discovery Sports Events. Il PAU MOTORS Festival si svolge dal 6 all'8 maggio, con le stelle del WTCR e le loro auto in azione il 7 e l'8 maggio.

Ad

WTCR I piloti Honda-Engstler al lavoro per il WTCR IERI A 14:01

WTCR Azcona chiama a raccolta i suoi fan per la WTCR Race of Spain IERI A 14:01