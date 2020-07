-

Tom Coronel è in azione con l’Audi RS 3 LMS della Comtoyou Racing e spera di ottenere la Top10 nella Pre-Stagione di Esports WTCR a Macao.

“A dire ‘pista cittadina’ i piloti sono già entusiasti, conosciamo tutti Monaco, ma dopo quella c’è Macao – spiega l’olandese – Si va fortissimo e alcune parti sono strette, è facile che quello davanti a te sbagli e ti crei dei problemi".



"Appena vai a muro è chiaro che la fiducia scompare e non riesci a recuperarla mai. Sai che se c’è un problema devi fare di tutto per risolverlo, a Macao si va con una mentalità particolare, per conoscere la pista e per assorbire la tensione in tutte le situazioni”.

WTCR Björk protagonista a Macao anche nella Pre-Stagione di Esports WTCR? IERI A 04:00

The post Più di Monaco: ecco il ricordo di Coronel a Macao appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup.

WTCR Michelisz a -6 nella classifica della Pre-Stagione di Esports WTCR 11/07/2020 A 04:00