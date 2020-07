Pre-Stagione di Esports WTCR, gli sforzi vani di Guerrieri

-

Esteban Guerrieri ha perso il titolo di Campione della Pre-Stagione di Esports WTCR per sette punti, nonostante una grande prova finale a Sepang.

Al volante della virtuale Honda Civic Type R TCR, il pilota della ALL-INKL.COM Münnich Motorsport è riuscito a totalizzare 50 punti nell'arco del weekend con DHL Pole Position, vittoria in Gara 1 e 2° posto in rimonta dal 7° in Gara 2, concludendo terzo nella classifica alle spalle del Campione Yann Ehrlacher (Cyan Racing Lynk & Co) e di Norbert Michelisz (BRC Hyundai N LUKOIL Squada Corse).



“E’ stata una bella gara e un bel successo. Con Néstor Girolami avevamo un bel passo e per la Honda e il team ALL-INKL.COM è un grande risultato. Non c’erano meccanici qui, ma probabilmente ci hanno visto da casa, quindi bella doppietta”, ha commentato l'argentino.

