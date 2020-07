Pre-Stagione di Esports WTCR: i risultati

-

Domenica sera inizia la seconda parte della Pre-Stagione di Esports WTCR Championship al Ningbo International Speedpark: ecco i risultati fino ad oggi.

Round 1 e 2: Salzburgring (14 giugno)

Esteban Guerrieri ed Attila Tassi hanno vinto la prima della Pre-Stagione di Esports WTCR Championship andata in scena al Salzburgring in una grande battaglia mostrata da Eurosport in tutto il mondo.



Il veloce layout del tracciato austriaco ha garantito bellissime bagarre, con Guerrieri che grazie all’ottavo posto di Gara 2 si ritrova primo in classifica con 5 punti su Mat’o Homola, secondo in Gara 1.



Norbert Michelisz, Campione 2019 del WTCR − FIA World Touring Car Cup, chiude terzo in Gara 1 dopo una furibonda lotta con Bence Boldizs.



Tassi invece svetta nel secondo round, nonostante Mikel Azcona (CUPRA) lo avesse insidiato al via, avendo centrato anche la Superpole di Gara 1, ma qui un contatto con Yann Ehrlacher (Lynk & Co) gli ha negato ogni speranza.



In attesa di volare al Salzburgring a settembre, la Pre-Stagione di Esports WTCR Championship coi suoi 5 eventi non sarà assolutamente da perdere.



I RISULTATI



Gara 1:

1 Esteban Guerrieri ALL-INKL.COM Münnich Motorsport Honda Civic Type R TCR

2 Mato Homola BRC Racing Team Hyundai i30 N TC

3 Norbert Michelisz BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse Hyundai i30 N TCR

DHL Position: Mikel Azcona CUPRA Racing CUPRA Leon Competición

Giro più veloce: Yann Ehrlacher Cyan Racing Lynk & Co Lynk & Co 03 TCR



Gara 2:

1 Attila Tassi ALL-INKL.DE Münnich Motorsport Honda Civic Type R TCR

2 Mikel Azcona CUPRA Racing CUPRA Leon Competición

3 Niels Langeveld Comtoyou Team Audi Sport Audi RS 3 LMS

DHL Pole Position: Thed Björk Cyan Performance Lynk & Co Lynk & Co 03 TCR

Giro più veloce: Niels Langeveld Comtoyou Team Audi Sport Audi RS 3 LMS



Round 3 e 4: Hungaroring (21 giugno)

Mat’o Homola è il nuovo leader della Pre-Stagione di Esports WTCR Championship dopo aver sconfitto l’idolo locale Norbert Michelisz nella prima di gue gare epiche all’Hungaroring.



Lo slovacco del BRC Racing Team ha preceduto Michelisz ed Esteban Guerrieri in Gara 1, dopo che l’argentino aveva perso terreno per un contatto con Mikel Azcona al via.



Néstor Girolami (ALL-INKL.COM Münnich Motorsport) ha vinto con la sua Honda Gara 2 seguito da quella di Attila Tassi ed Azcona, con brividi al penultimo giro quando Yann Ehrlacher (Cyan Racing Lynk & Co) ha superato l’argentino, venendo però a contatto con la Cupra di Azcona e lasciando nuovamente il primato a Girolami.



In attesa di andare realmente all’Hungaroring ad ottobre, la Pre-Stagione di Esports WTCR Championship trasmessa su Eurosport e altri canali del mondo ci ha dato un assaggio di quello che vedremo.



Da sottolineare che l’iniziativa che si svolge sulla piattaforma di RaceRoom Racing Experience è riservata ai piloti veri del WTCR.



I RISULTATI



Gara 1:

1 Mato Homola BRC Racing Team Hyundai i30 N TCR

2 Norbert Michelisz BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse Hyundai i30 N TCR

3 Esteban Guerrieri ALL-INKL.COM Münnich Motorsport Honda Civic Type R TCR

DHL Pole: Esteban Guerrieri ALL-INKL.COM Münnich Motorsport Honda Civic Type R TCR

Giro più veloce: Norbert Michelisz BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse Hyundai i30 N TCR



Gara 2:

1 Néstor Girolami ALL-INKL.COM Münnich Motorsport Honda Civic Type R TCR

2 Attila Tassi ALL-INKL.DE Münnich Motorsport Honda Civic Type R TCR

3 Mikel Azcona CUPRA Racing CUPRA Leon Competición

DHL Pole: Aurélien Comte DG Sport Compétition Peugeot 308TCR

Giro più veloce: Néstor Girolami ALL-INKL.COM Münnich Motorsport Honda Civic Type R TCR



Round 5 e 6: Slovakia Ring (28 giugno)

Esteban Guerrieri è tornato leader della Pre-Stagione di Esports WTCR dopo due fantastiche gare allo Slovakia Ring andate in onda su Eurosport e altri canali in tutto il mondo.



Nonostante sia riuscito a scavalcare Mat’o Homola, il pilota della Honda – ALL-INKL.COM Münnich Motorsport non è però riuscito ad imporsi in Slovacchia, terminando secondo in Gara 1 dietro al vincitore Yann Ehrlacher (Cyan Racing Lynk & Co) e quarto in Gara 2.



Per il francese si tratta della prima affermazione nella serie dopo essere partito dalla DHL Pole Position – il quinto differente in sei gare andate su RaceRoom Racing Experience – con Niels Langeveld che invece ha soffiato il terzo posto a Norbert Michelisz (BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse) proprio all’ultima curva al volante della RS 3 LMS del Comtoyou Team Audi Sport.



Attila Tassi ha invece sfruttato la pole della griglia invertita per ottenere il secondo successo stagionale in Esports WTCR (unico per ora a riuscirci), davanti alla CUPRA di Mikel Azcona e Homola (BRC Racing Team Hyundai).



Le vere gare dello Slovakia Ring saranno solamente ad ottobre, ma intanto abbiamo visto un grande spettacolo come già accaduto negli eventi passati della Pre-Stagione di Esports WTCR Championship, che è riservata esclusivamente ai piloti del WTCR.



I RISULTATI



Gara 1:

1 Yann Ehrlacher Cyan Racing Lynk & Co 03 TCR

2 Esteban Guerrieri ALL-INKL.COM Münnich Motorsport Honda Civic Type R TCR

3 Niels Langeveld Comtoyou Team Audi Spor

DHL Pole: Yann Ehrlacher Cyan Racing Lynk & Co 03 TC

Giro più veloce: Niels Langeveld Comtoyou Team Audi Sport



Gara 2:

1 Attila Tassi ALL-INKL.DE Münnich Motorsport Honda Civic Type R TCR

2 Mikel Azcona CUPRA Racing CUPRA Leon Competición

3 Mato Homola BRC Racing Team Hyundai i30 N TCR

DHL Pole: Attila Tassi ALL-INKL.DE Münnich Motorsport Honda Civic Type R TCR

Giro più veloce: Yann Ehrlacher Cyan Racing Lynk & Co 0 TCR

