Preparatevi ad un grande appuntamento di Esports WTCR allo Slovakia Ring

La line-up dei piloti WTCR che correranno la Pre-Stagione di Esports WTCR allo Slovakia Ring è di livello altissimo, con Mikel Azcona (Spagna), Thed Björk (Svezia), Kevin Ceccon (Italia), Tom Coronel (Olanda), Yann Ehrlacher (Francia), Esteban Guerrieri (Argentina), Norbert Michelisz (Ungheria), Tiago Monteiro (Portogallo), Andy Priaulx (Gran Bretagna) e Attila Tassi (Ungheria), ma Homola continua a restare coi piedi per terra.

“Lo Slovakia Ring è ottimo per superare perché la scia funziona bene nel WTCR – dice il 25enne in attesa di risalire sulla sua Hyundai i30 N TCR gommata Goodyear – Siamo tutti molto vicini e dalla prima all’ultima curva di sono tanti spazi per superare. Ci sono curve nel secondo settore che possono essere sfruttate in uscita, cosa che su altre piste non puoi fare. Spero che le gare siano belle e divertenti”.



Eurosport 1 trasmetterà tutta la Pre-Stagione di Esports WTCR Championship, con l’appuntamento dello Slovakia Ring fissato per le 22;00 di domenica 28 giugno.

