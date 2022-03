Andy Priaulx ha dato un'idea di come si corre a Pau prima che la città francese ospiti i round di apertura del WTCR - FIA World Touring Car Cup a maggio.

L'ex pilota del WTCR ha vinto al Circuit de Pau-Ville nel 2008, quando era Campione in carica del FIA World Touring Car Championship.



Pau è divenuta sede d'apertura della stagione 2022 dopo la sfortunata cancellazione della WTCR Race of Czech Republic. E Priaulx sa cosa serve per essere veloce sulla pista francese.



"La precisione e la costanza sono la chiave", ha detto Priaulx, che ha ottenuto la sua unica vittoria WTCR a Macao nel 2019 guidando una Lynk & Co 03 TCR per Cyan Performance Lynk & Co. "È essere precisi con la tua guida ma, allo stesso tempo, essere intuitivi per lasciare che la macchina si muova tra i muretti nella giusta linea".



"Amo i tracciati stradali perché premiano un pilota che è preciso e fluido ma molto veloce. Un sacco di piste moderne richiedono più del solo pilota. Devi avere l'intero pacchetto per essere veloce. Sui tracciati stradali non puoi nasconderti, se sei veloce sei veloce. Se sei un buon pilota si vede".



La WTCR Race of France fa parte del PAU MOTORS Festival che si svolge dal 6 all'8 maggio.

