Andy Priaulx è in cima alla lista dei piloti che i fan vorrebbero rivedere in azione nel WTCR – FIA World Touring Car Cup.

Il 3 volte Campione WTCC debuttò nella serie nel 2019 e ottenne il successo in Gara 3 a Macao.



"E' bello sapere che i fan hanno apprezzato quello che ho fatto e di cui sono stato capace, faccio parte della vecchia generazione e mi sento molto grato a loro per questo - ha detto il britannico - Ho sempre messo il cuore in tutto ciò e sono orgoglioso che i fan abbiano apprezzato la mia carriera nel World Touring Car".



Priaulx ha affrontato il WTCR tre anni fa guidando per 30 gare la Lynk & Co 03 TCR di Cyan Performance Lynk & Co. Dopo aver condotto in Cina e Giappone, il pilota del Guernsey ha trionfato a Macao per la terza volta in carriera.



Attulmente corre occasionalmente e svolge test, mentre supervisiona anche la carriera di suo figlio, Sebastian, nelle sportscar.



Altri nomi citati dai fan sono Tom Chilton, Michelle Halder, Mike Halder, Johan Kristofferson e José María López.



La Repubblica Ceca ospita le prime gare del 2022 all'Autodrom Most il 9-10 aprile. Le iscrizioni chiudono il 28 febbraio.

