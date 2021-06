Rob Huff ha conquistato i suoi primi punti nel WTCR – FIA World Touring Car Cup 2021 al Circuito do Estoril con due belle rimonte.

Nella WTCR Race of Germany del Nürburgring Nordschleife il pilota della Zengő Motorsport era andato forte con la sua CUPRA Leon Competitión, ma non aveva raccolto quanto sperato.



In Portogallo si è invece rifatto risalendo dal 17° posto al 9° in Gara 1, mentre in Gara 2 è arrivato 10°, mostrando la sua proverbiale combattività.



"Sono stato davvero felice della mia qualifica. Finora ho fatto solo mezza giornata di test con questa macchina, quattro giri al Nurburgring, e solo due sessioni di prove il sabato mattina, ma ero a due decimi dal mio compagno di squadra Mikel Azcona - che è quello che ha provato e sviluppato la vettura per due anni, facendo migliaia di giri in esso", ha detto Huff.



"Abbiamo poi avuto due gare davvero buone e sono davvero contento dei risultati di questo fine settimana. Da dove siamo partiti, raggiungere due Top10 è un grande risultato per la squadra e dimostra una grande determinazione".

