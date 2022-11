Viktor Davidovski è stato autore di una grande prova alla sua quarta gara nel WTCR – FIA World Touring Car Cup centrando il podio.

Il pilota macedone, che partecipava come wildcard a Jeddah, si è classificato secondo dietro al compagno di squadra di Comtoyou-Audi, Gilles Magnus, nell'ultima gara del WTCR nel suo formato attuale.



"La sensazione è fantastica. Oggi ho fatto del mio meglio, ma forse all'inizio della gara ho messo troppa pressione e ho commesso un grosso errore. Ma dopo ho avuto un po' di fortuna, ho recuperato alcune posizioni e alla fine sono salito sul podio. Non posso crederci. Con questi piloti professionisti, i migliori al mondo, la sensazione è fantastica".



"Nella prima gara ho lottato con [Nicky] Catsburg e nella seconda con [Mikel] Azcona, il Campione del Mondo. Quando ho visto nello specchietto che era dietro di me mi ha messo più pressione, ma la squadra è felice e alla fine ho apprezzato quello che hanno fatto per me. Continuerò a lavorare e a migliorare i miei punti deboli. Un enorme grazie a Comtoyou, all'Audi, ai miei compagni di squadra, a Franco e alla mia famiglia per avermi sostenuto".

