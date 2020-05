-

La terza stagione del WTCR − FIA World Touring Car Cup non mancherà di sfide ed ogni sforzo profuso per garantire successo alla categoria è elencato di seguito.

*Calendario rivisto all'80% rispetto all'originale, mantenendo il maggior numero di gare possibili per proteggere il lavoro di tutti i coinvolti nel WTCR e nello sport

*Calendario solamente in Europa per risparmiare economicamente e diminuire i problemi logistici

*16 gare - possibili secondo quanto già deciso con il cost cap della FIA − mantenendo credibilità sportiva e appeal mediatico a livello globale

*Eurosport Events non ridurrà il marketing e gli investimenti promozionali per mantenere la popolarità della serie, partner, addetti ai lavori e sponsor.



WTCR – FIA World Touring Car Cup - Calendario 2020

La speranza è di poter svolgere tutto seguendo le normative dei governi.



WTCR Race of Austria (Salzburgring, 12-13 settembre), 2 gare

WTCR Race of Germany (Nürburgring Nordschleife, 24-26 settembre), 2 gare

WTCR Race of Slovakia (Slovakia Ring,10-11 ottobre), 3 gare

WTCR Race of Hungary (Hungaroring, 17-18 ottobre), 3 gare

WTCR Race of Spain (MotorLand Aragón, 31 ottobre-1 novembre), 3 gare

WTCR Race of Italy (Adria International Raceway, 14-15 novembre), 3 gare

WTCR WTCR, ecco il calendario 2020 DA 2 ORE

The post Protezione e servizio: Eurosport Events e la FIA lavorano duramente per continuare il successo del WTCR appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup.

WTCR Intervista con Francois Ribeiro DA 3 ORE