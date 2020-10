L'ungherese della Zengő Motorsport è finito largo alla curva 2 e perdendo il controllo della sua CUPRA Leon Competición ha sbattuto poi nella parte interna della pista rimanendo fermo e causando lo stop per 12 minuti.



Nelle fasi finali, Azcona ha centrato il 2'10"108 che gli ha consentito di saltare davanti a tutti, battendo le Audi di Tom Coronel (Comtoyou DHL Team Audi Sport), Gilles Magnus e Nathanaël Berthon, mentre la Top5 viene completata dall'Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR by Romeo Ferraris di Jean-Karl Vernay (Team Mulsanne).



Néstor Girolami è sesto e migliore delle Honda della ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, con dietro Esteban Guerrieri ed Attila Tassi. Bence Boldizs termina nono con l'altra Cupra della Zengő Motorsport, seguito da Santiago Urrutia (Cyan Performance - Lynk & Co 03 TCR).



Il Goodyear#FollowTheLeader Yann Ehrlacher è undicesimo e si tiene alle spalle la wildcard Petr Fulin con la Cupra della VEXTOR DOMY. A seguire abbiamo Tiago Monterio, Luca Engstler (Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team - Hyundai i30 N TCR), Norbert Michelisz (BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse) e Yvan Muller (Lynk & Co).



Gabriele Tarquini (BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse) chiude 18° dopo un'uscita di pista alla curva 2 che lo ha costretto a fermare la sua Hyundai nell'erba con danni dopo un salto.



Thed Björk ha invece rotto subito la trasmissione e non ha segnato alcun crono.



Le Prove Libere 2 della WTCR Race of Slovakia sono in programma alle 13;45.