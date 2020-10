Al MotorLand Aragón, il belga della Comtoyou Racing ha fermato il cronometro sul 2'06"045 con la sua Audi RS 3 LMS, precedendo per 0"282 quella di Nathanaël Berthon.



“Abbiamo iniziato presto e alle 8;00 la pista era scivolosa e sporca - ha detto Magnus - Abbiamo fatto due giorni di prove qui, ma gli altri miglioreranno nell'arco del weekend.”



Terzo si piazza Santiago Urrutia (Cyan Performance Lynk & Co), seguito da Yvan Muller (Cyan Racing) e Gabriele Tarquini (BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse - Hyundai i30 N TCR).



Il Goodyear #FollowTheLeader Yann Ehrlacher e Thed Björk chiudono sesto e settimo con le rispettive Lynk & Co, davanti a Jean Karl-Vernay (Team Mulsanne - Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR by Romeo Ferraris), Néstor Girolami (ALL-INKL.COM Münnich Motorsport - Honda Civic Type R TCR) ed Aurélien Comte (Vuković Motorsport - Renault Mégane RS TCR).



Esteban Guerrieri è 11° con la seconda Honda della ALL-INKL.COM Münnich Motorsport Honda, tenendosi dietro l'idolo locale Mikel Azcona (Zengő Motorsport - CUPRA Leon Competición).



Josh Files (Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team) ottiene invece il 14° crono al debutto sulla Hyundai in sostituzione di Nicky Catsburg, positivo ad un test PCR prima di recarsi in Spagna.



La Wildcard Nicolas Baert (Comtoyou Racing) è 21a senza aver segnato alcun crono con la propria Audi.



Breve interruzione a 13' dal termine quando Tom Coronel (Comtoyou DHL Team Audi Sport) ha dovuto parcheggiare a bordo pista per la rottura della trasmissione.



Le Prove Libere 2 della WTCR Race of Spain si svolgeranno alle 10;35.