L'argentino ha firmato il miglior crono in 1'36"450 battendo l'ottimo debuttante Gilles Magnus per 0"104 nei 45' di sessione che hanno dato il via ad una annata serratissima, coi piloti che affronteranno 6 eventi in 9 settimane, utilizzando anche i nuovi pneumatici Goodyear Eagle F1 SuperSport.