Il pilota della ALL-INKL.DE Münnich Motorsport ha fermato il cronometro sull'8'54"552 al volante della sua Honda Civic Type R TCR, battendo per 0"929 il Goodyear#FollowTheLeader, vincitore di Gara 2 a Zolder.



Terzo Gilles Magnus (Comtoyou Racing - Audi RS 3 LMS), con dietro la Honda di Néstor Girolami (ALL-INKL.COM Münnich Motorsport), con cinque marchi diversi raprpesentati in pista.



“E' un tracciato bellissimo, è solo la seconda volta che vengo qui, ma è sempre bello iniziare il weekend in questo modo - dice l'ungherese - Spero di ripetermi in qualifica stasera, visto che ci sono punti in palio, anche se è impossibile fare il giro perfetto qui. Cercherò di fare del mio meglio".



Le FP2 della WTCR Race of Germany sono in programma alle 15;15 locali.