Il pilota della Cyan Performance con la sua Lynk & Co 03 TCR ha fermato il cronometro sul 2'14"148 precedendo per soli 0"037 il Goodyear #FollowTheLeader Yann Ehrlacher.



Anche Jean-Karl Vernay (Team Mulsanne - Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR by Romeo Ferraris) è riuscito ad issarsi terzo nel finale, superando Mikel Azcona (Zengő Motorsport - CUPRA Leon Competición) e le Lynk & Co di Yvan Muller e Thed Björk.



A seguire troviamo Nathanaël Berthon (Comtoyou DHL Team Audi Sport - Audi RS 3 LMS), Attila Tassi (ALL-INKL.DE Münnich Motorsport - Honda Civic Type R TCR), Norbert Michelisz (BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse - Hyundai i30 N TCR) e Tiago Monteiro a completare la Top10.



Il vincitore del FIA Rookie Award, Gilles Magnus, è invece 11° con l'Audi della Comtoyou Racing, seguito dalla Honda di Néstor Girolami, dalle Hyundai di Luca Engstler e Gabriele Tarquini, e da Bence Boldizs con la CUPRA.



Esteban Guerrieri, diretto rivale di Ehrlacher, è solo 16° con diverse difficoltà. “Non è stata una gran sessione per noi, c'è ancora tanto da fare e non ho avuto un giro pulito".



Aurélien Comte (Vuković Motorsport - Renault Mégane RS TCR) chiude 17°, mentre Luca Filippi è dietro al francese dopo un'uscita di strada con la sua Alfa Romeo. Mitchell Cheah (Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team) e Jose Manuel Sapag (Target - Hyundai) completano la classifica, con l'argentino che ha riportato un danno alla parte anteriore destra dopo aver preso un pilone di gomme



Le Prove Libere 2 della WTCR Race of Spain sono in programma alle 13;30.