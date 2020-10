Allo Slovakia Ring, il pilota del Comtoyou DHL Team Audi Sport ha fermato il tempo sul 2'10"051 con la sua Audi RS 3 LMS nei 30' di sessione, interrotta brevemente per una uscita di pista di Mikel Azcona (Zengő Motorsport - CUPRA Leon Competición).



“Non so perché, ma il tracciato non è così veloce - ha detto Berthon - E' così per tutti, siamo in difficoltà con l'aderenza, ma il set-up trovato mi soddisfa e penso che siamo messi bene".



Secondo si è piazzato Tom Coronel a 0"412, mentre terzo abbiamo Jean-Karl Vernay (Team Mulsanne - Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR by Romeo Ferraris), con 5 costruttori in Top10.



Esteban Guerrieri (ALL-INKL.COM Münnich Motorsport) è il più veloce delle Honda Civic Type R TCR chiudendo quarto, seguito dal compagno Néstor Girolami e Santiago Urrutia (Cyan Performance - Lynk & Co 03 TCR). Yvan Muller, Attila Tassi, Luca Engstler (Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team - Hyundai i30 N TCR) e Azcona completano la Top10.



Norbert Michelisz (BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse - Hyundai i30 N TCR) si deve accontentare dell'undicesimo posto: "Ma in curva 2 non posso andare al massimo, c'è instabilità".



12° Gilles Magnus (Comtoyou Racing - Audi RS 3 LMS), seguito dal Goodyear #FollowTheLeader Yann Ehrlacher (Lynk & Co) e Thed Björk, che ha girato per la prima volta dopo i problemi alla trasmissione delle FP1. Lo svedese precede Tiago Monteiro e Nicky Catsburg.



Testacoda per Luca Filippi (Team Mulsanne - Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR by Romeo Ferraris) 17°, la wildcard Petr Fulin (VEXTOR DOMY - CUPRA Leon Competición) è 20a, mentre Aurélien Comte continua la fase di adattamento alla Renault Mégane RS TCR della Vuković Motorsport in 21a piazza.



Le Qualifiche della WTCR Race of Slovakia si terranno alle 16;30.