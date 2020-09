Ad inizio prove, Yvan Muller (Cyan Racing) aveva ottenuto subito il miglior tempo, seguito da Nathanaël Berthon (Comtoyou DHL Team Audi Sport), poi il belga ha fermato il cronometro sull'1'36"065 che ha beffato tutti.



“Sono molto contento e questo risultato mi dà fiducia per la gara - ha detto il 21enne - Sicuramente su questa pista ho un vantaggio rispetto agli altri perché la conosco, anche se è molto scivolosa".



Berthon si è comunque detto contento del rientro nella serie: "Sono molto felice di aver ritrovato la Comtoyou e l'Audi, abbiamo fatto dei buoni test e la macchina è ottima, penso che abbiamo l'assetto giusto e sono fiducioso".



Quarto c'è il migliore del WTCR Trophy, Tom Coronel (Comtoyou DHL Team Audi Sport - Audi RS 3 LMS) seguito da Thed Björk (Cyan Performance Lynk & Co), coi primi 14 racchiusi in appena 1".



A seguire troviamo Jean-Karl Vernay (Team Mulsanne - Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR by Romeo Ferraris), Attila Tassi (ALL-INKL.DE Münnich Motorsport - Honda Civic Type R TCR), Yann Ehrlacher (Cyan Racing), Néstor Girolami e Tiago Monteiro.



Undicesimo Santiago Urrutia con l'altra Lynk & Co della Cyan Performance, tenendosi dietro Esteban Guerrieri e Jack Young (Vuković Motorsport - Renault Mégane RS TCR), autore di un testacoda alla curva 1 che ha fatto sospendere le prove. Indietro Luca Engstler (Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team - Hyundai i30 N TCR) e Mikel Azcona (Zengő Motorsport - CUPRA Leon Competición), così come il Campione in carica Norbert Michelisz (BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse), 18°.



Le Qualifiche per Gara 1 della WTCR Race of Belgium si svolgeranno alle 14;00.