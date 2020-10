Gabriele Tarquini, Yann Ehrlacher e Berthon si sono alternati al comando della classifica, ma Magnus li ha scavalcati e 7' dalla fine e con la Audi RS 3 LMS della Comtoyou Racing ha fermato il tempo sul 2'05"724 che gli ha permesso di precedere il compagno di squadra per 0"301.



Il Goodyear #FollowTheLeader Ehrlacher è terzo, ma il pilota della Cyan Racing dovrà scattare dal fondo in Gara 1 per la sostituzione del motore.



“Si era malmesso un cilindro e quindi abbiamo cambiato tutto - ha spiegato il francese - Era troppo rischioso tenerlo così, ci sarà una penalità in griglia, ma pazienza. Ho un po' di margine in classifica e il passo non è male, cercherò di rifarmi in Gara 2 e 3".



Tarquini è quarto davanti a Tom Coronel (Comtoyou DHL Team Audi Sport) e all'idolo locale Mikel Azcona (Zengő Motorsport - CUPRA Leon Competición), che precede Yvan Muller (Cyan Racing Lynk & Co).



Ottavo Jean-Karl Vernay (Team Mulsanne - Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR by Romeo Ferraris), che ha perso l'anteriore sinistra nei minuti finali.



Luca Engstler (Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team - Hyundai i30 N TCR) e Santiago Urrutia (Lynk & Co) completano la top 10.



Esteban Guerrieri (ALL-INKL.COM Münnich Motorsport) è stato il migliore delle Honda Civic Type R TCR col 12° tempo, mentre il suo compagno Néstor Girolami è 14°.



Josh Files (Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team) continua la fase di adattamento alla serie con il 18° crono. La Wildcard Nicolas Baert (Comtoyou Racing) si classifica 20° con la sua Audi.



Le Qualifiche della WTCR Race of Spain si svolgeranno alle 13;15.