Il portacolori della ALL-INKL.DE Münnich Motorsport piazza la sua Honda Civic Type R TCR in vetta in 8'55"051, precedendo per 1"283 Yvan Muller (Cyan Racing - Lynk & Co 03 TCR).



Terzo Thed Björk (Cyan Performance Lynk & Co), con dietro Gilles Magnus (Audi) e Jean-Karl Vernay (Team Mulsanne - Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR by Romeo Ferraris), che si tiene alle spalle Nathanaël Berthon (Comtoyou DHL Team Audi Sport - Audi RS 3 LMS).



“Abbiamo imparato molto in queste sessioni - ha detto Muller - Sono riuscito a percorrere quattro giri completi e il miglioramento è stato più mio che della macchina. Stasera in qualifica farà più freddo e probabilmente dovremo fare attenzione a pioggia e buio".



Néstor Girolami (ALL-INKL.COM Münnich Motorsport - Honda Civic Type R TCR) si piazza settimo, con il Goodyear#FollowTheLeader Yann Ehrlacher, Tiago Monteiro e Tom Coronel (Comtoyou DHL Team Audi Sport) a completare la Top10, seppur l'olandese abbia avuto un problema meccanico e si sia insabbiato alla curva 1.



Undicesimo Esteban Guerrieri (ALL-INKL.COM Münnich Motorsport - Honda), poi abbiamo Mikel Azcona, che è il migliore delle Cupra Leon Competición, visto che i suoi colleghi Gábor Kismarty-Lechner e Bence Boldizs (Zengő Motorsport) restano indietro. 15° Jack Young con la Renault Mégane della Vuković Motorsport.



Santiago Urrutia è il primo a pagare a caro prezzo l'inesperienza sul Nordschleife finendo contro le barriere della "Aremberg". Il pilota della Cyan Performance Lynk & Co è uscito comunque illeso.



Le Qualifiche della WTCR Race of Germany si svolgeranno alle 19;00.