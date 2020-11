Al MotorLand Aragón, il pilota della Cyan Performance Lynk & Co piazza la sua 03 TCR al comando in 2'13"540, seguito da Jean-Karl Vernay (Team Mulsanne - Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR by Romeo Ferraris) per 0"128.



Mikel Azcona (Zengő Motorsport - CUPRA Leon Competición) conclude terzo, seguito da Nathanaël Berthon (Comtoyou DHL Team Audi Sport - Audi RS 3 LMS) e dal Goodyear #FollowTheLeader Yann Ehrlacher.



“Sembra che tutto vada bene - ha detto il pilota della Cyan Racing Lynk & Co - Con la nebbia le condizioni sono ostiche, ma per le qualifiche mi sento a posto. Non cambierà molto, quindi di base il lavoro fatto nelle Libere sarà buono".



Il francese si tiene dietro Yvan Muller, Gabriele Tarquini (BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse - Hyundai i30 N TCR), Thed Björk (Cyan Performance Lynk & Co) e le Honda della ALL-INKL.COM Münnich Motorsport Honda Civic Type R TCR di Néstor Girolami ed Attila Tassi.



Esteban Guerrieri ha invece perso l'intera sessione con i meccanici a sistemargli l'auto: "Abbiamo deciso di cambiare l'impianto frenante, era meglio perdere la sessione ed essere pronti per le qualifiche".



Norbert Michelisz ha invece ottenuto l'11° posto con la sua Hyundai, davanti a quella di Luca Engstler (Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team), Gilles Magnus (Comtoyou Racing), Aurélien Comte (Vuković Motorsport - Renault Mégane RS TCR) e Bence Boldizs (Zengő Motorsport - CUPRA).



Bandiera rossa esposta nel finale quando Jose Manuel Sapag (Target - Hyundai) ha colpito di nuovo il pilone di gomme danneggiando l'anteriore destra. L'argentino ha provato a proseguire, ma invano.



Le Qualifiche della WTCR Race of Aragón si terranno alle 15;00 locali.