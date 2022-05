Mehdi Bennani ha avuto un bel ritorno nel WTCR - FIA World Touring Car Cup, segnando punti e raggiungendo la vetta della classifica del WTCR Trophy in Gara 1.

Il marocchino era stato assente dal WTCR per due stagioni, ma è tornato in azione sulle strade di Pau su un'Audi RS 3 LMS gommata Goodyear gestita dalla Comtoyou Racing.



Dopo il suo successo in Gara 1 della WTCR Clean Fuels for All Race of France, Bennani ha detto: "Penso che sia un buon ritorno! Mi aspetto sicuramente di ottenere risultati migliori e di lottare per il podio generale. Il mio unico obiettivo è quello di combattere per il titolo assoluto. È un buon inizio perché ho fatto solo due prove con la macchina prima di venire qui e solo pochi giri con le gomme Goodyear a cui non sono abituato. Quindi la mia gara non è stata affatto male, ma in qualifica sono ancora un po' perso con la scelta delle gomme. Spero di imparare in fretta".



Tutte le speranze che Bennani aveva di migliorare il suo decimo posto di Gara 1 in Gara 2 sono state negate quando è stato coinvolto nell'incidente in partenza innescato da una collisione tra i piloti ungheresi Norbert Michelisz e Attila Tassi.



"Ho avuto un po' di spazio per frenare, ma la macchina che era di fianco a me mi ha centrato. Le sospensioni erano rotte, non ho potuto fare nulla".

