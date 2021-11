Yvan Muller potrebbe trovarsi di fronte a un'impresa ardua se vuole vincere il WTCR - FIA World Touring Car Cup, anche se all'Adria International Raceway domenica scorsa ha ottenuto punti forse decisivi per il suo team.

Al volante della sua Lynk & Co 03 TCR gommata Goodyear, il francese si è piazzato quarto e quinto alla WTCR Race of Italy, con punti portati alla Cyan Racing Lynk & Co che ora ha un vantaggio di 64 punti sul Comtoyou Team Audi Sport a due gare dalla fine.



"Le gare sono state movimentate e ho spinto il più possibile per prendere più punti possibili", ha detto Muller. "I miei risultati non sono stati troppo male e abbiamo soprattutto allungato in entrambe le classifiche".

