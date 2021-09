A Pau-Arnos si svolgerà la WTCR Race of France il mese prossimo e nello stesso weekend ci sarà anche la PURE ETCR Race FR che incoronerà il Campione della serie turismo elettrica.

L'evento francese sostituisce quello dell'Inje Speedium (Corea del Sud) e avrà luogo il 15-17 ottobre, dopo la rivisitazione del calendario causa pandemia COVID-19.



WTCR e PURE ETCR condivideranno la pista come accaduto al MotorLand Aragón, con l'idolo locale Jean-Karl Vernay (Hyundai) che avrà la possibilità di lottare per il titolo in entrambi i campionati.

Il transalpino deve infatti recuperare 29 punti al leader Mattias Ekström (CUPRA X Zengő Motorsport), con Mikel Azcona e Jordi Gené che sono terzo e quarto in classifica.



Azcona, Gené e Vernay prima avranno l'impegno della WTCR Race of Czech Republic all'Autodrom Most (8-10 ottobre).

