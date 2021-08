Jean-Karl Vernay e Augusto Farfus hanno cominciato alla grande il weekend del PURE ETCR con la Race DK che si svolge sulle strade di Copenhagen.

Davanti a 15.000 spettatori del Bellahøj Park, la coppia della Hyundai Motorsport N ha dato spettacolo nelle prime battaglie dell'evento.



Dopo aver sfidato il maltempo all'inizio della giornata, Vernay e Farfus ( volti noti al WTCR - FIA World Touring Car Cup) sono rimasti imbattuti nei primi due turni di gara svettando in Pool A e B rispettivamente.



Vernay ha beneficiato di una bandiera rossa e di una ripartenza all'inizio del Round 1 Battle, sprintando al via davati a Mattias Ekström (CUPRA X Zengő Motorsport) e Luca Filippi (Romeo Ferraris-M1RA).



Poi ha battuto il compagno di squadra di Filippi, Oli Webb - che aveva vinto la battaglia di apertura del Round 1 - nel Round 2 per affermare il suo dominio e ridurre il vantaggio di Ekström nella serie da 22 punti a 17.



Farfus imitato il collega nella B, battendo l'ottimo rookie Philipp Eng nel round 2 nonostante una feroce sfida fra i due ricca di contatti e frenate al limite.



Ekström, che ha vinto l'ultima volta in Spagna, ha battuto il compagno di squadra Dániel Nagy nel secondo round.



In precedenza Eng aveva fatto scalpore vincendo al debutto davanti a Tom Chilton (Hyundai) e al vincitore di Vallelunga, Mikel Azcona (CUPRA).



Luca Filippi ha battuto il suo omonimo John nella rimanente sfida del Pool A nel Round 2; l'italiano ha causato una bandiera rossa quando ha agganciato e danneggiato il cancelletto di partenza alla partenza del Round 1 e ha strappato un pezzo di carrozzeria posteriore.



Azcona e Jordi Gené hanno completato l'elenco dei vincitori del giorno nella Pool B Round 2 per garantire a tutti e tre i costruttori un pilota tra i primi tre di ogni pool a metà dell'azione.



Jean-Karl Vernay, Hyundai Motorsport N, ha detto: "È un inizio perfetto per il fine settimana. Sono solo cinque punti guadagnati su Mattias, ma se voglio essere il re del fine settimana, devo assicurarmi di vincere tutte le mie battaglie. Siamo a metà strada, ma i grandi punti sono domani, quindi è il giorno più importante. Il meteo non ha influenzato la pista una volta che era asciutta, ma è stato importante rimanere flessibili e reattivi se le cose sono cambiate".



La Race DK del PURE ETCR continua oggi (domenica).

