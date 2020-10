Il pilota della BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse ha fermato il cronometro sul 2'05"838 con la sua Hyundai i30 N ritrovando la partenza al palo che gli era mancata dalla WTCR Race of Malaysia dell'anno scorso.



In Top5 si classificano anche Gilles Magnus, Jean-Karl Vernay, Gabriele Tarquini e Thed Björk, prendendo i punti.



Incredibilmente il Goodyear #FollowTheLeader Yann Ehrlacher ha sofferto fin dall'inizio ritrovandosi indietro e chiudendo addirittura 18°. Inoltre in Gara 1 il francese sarà arretrato ultimo per la sostituzione del motore.



“Nel primo tentativo mi hanno tolto il tempo per track limits e poi ho sentito una forte vibrazione all'anteriore sinistra", ha detto il francese.



Parziale consolazione in casa Cyan Racing, il suo avversario Esteban Guerrieri (ALL-INKL.COM Münnich Motorsport - Honda) ha fatto anche peggio terminando 19°.



“Non è andata bene dal mio punto di vista, ma non abbiamo un bel potenziale questo weekend - spiega l'argentino - Purtroppo non abbiamo massimizzato quello che avevamo e ho rovinato tutto con un errore nel primo giro, mentre negli altri avevo gomme usate".