Santiago Urrutia si è preso la prima DHL Pole Position svettando in Q1 della WTCR Race of Aragón.

Il pilota della Cyan Performance Lynk & Co ha beffato Jean-Karl Vernay per soli 0"006.



Mikel Azcona (Zengő Motorsport - CUPRA Leon Competición) è terzo, seguito dalle 03 della Cyan Racing di Yvan Muller e del Goodyear #FollowTheLeader Yann Ehrlacher, che prende un punto portando a +27 il vantaggio su Esteban Guerrieri (ALL-INKL.COM Münnich Motorsport - Honda Civic Type R TCR), solamente 18° e quindi eliminato dopo i problemi avuti nelle Libere.



Fuori dalla Q2 anche Tom Coronel (Comtoyou DHL Team Audi Sport - Audi RS 3 LMS) 13°, Attila Tassi (Honda), Luca Engstler (Hyundai) e Tiago Monteiro (Honda).



Gara 1 della WTCR Race of Aragón è in programma alle 9;15 di domani.