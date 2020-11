Dopo aver svettato in Q1, il pilota della Cyan Performance Lynk & Co è stato il migliore in 2'13"471 con la sua Lynk & Co 03 TCR precedendo quella del Goodyear #FollowTheLeader Yann Ehrlacher.



Il francese è in ottima posizione per vincere il Mondiale, visto che il suo diretto rivale, Esteban Guerrieri (ALL-INKL.COM Münnich Motorsport) non è andato oltre il 18° posto.



Vernay precede Urrutia in Q2

Jean-Karl Vernay è stato più veloce di Urrutia in Q2 con il crono di 2'13"474 che gli ha permesso di tenersi dietro la Lynk & Co per 0"251.



Thed Björk (Cyan Performance Lynk & Co) ha migliorato nel finale salendo terzo, con dietro Yann Ehrlacher e Nathanaël Berthon (Comtoyou DHL Team Audi Sport - Audi RS 3 LMS, tutti in Q3.



Eliminati Mikel Azcona (Zengő Motorsport - CUPRA Leon Competición), Gilles Magnus, Norbert Michelisz (BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse - Hyundai i30 N TCR) e Yvan Muller, che si prende la pole della griglia invertita di Gara 2.



Bence Boldizs (Zengő Motorsport - CUPRA) e Néstor Girolami (ALL-INKL.COM Münnich Motorsport - Honda Civic Type R TCR) sono 11° e 12°.



Urrutia approfitta dei guai di Vernay

Vernay è il primo ad uscire in Q3, ma il pilota del Team Mulsanne perde il controllo della Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR by Romeo Ferraris alla curva 1 e deve abortire il giro. "Alla fine va bene lo stesso perché in Gara 1 partirò in prima fila, ma qui mi sono eliminato da solo".



Ehrlacher ha segnato un 2'13"623 che non è stato battuto da Berthon per 0"131, mentre Björk è andato davanti al francese per questione di centesimi.



Infine è toccato ad Urrutia, che ha confermato il suo stato di forma prendendosi la DHL Pole Position.



Ehrlacher sorride comunque: "Ho fatto un ottimo giro, il migliore del weekend in Q3".



Gara 1 della WTCR Race of Aragón è in programma alle 9;15 di domani.