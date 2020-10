Per il francese, che era stato terzo in Q1, ci sono 5 punti e un bel regalo nel giorno del suo compleanno che lo proiettano al terzo posto della classifica piloti.



“Sono felicissimo, è un bellissimo regalo - ha detto il pilota del Team Mulsanne sceso dalla sua Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR by Romeo Ferraris - Ringrazio il team, in FP2 abbiamo avuto il problema alla ruota e non ero sicuro che fosse risolvibile per le qualifiche, ma mi sentivo a posto e sapevo che potevo giocarmela".



Gilles Magnus era stato il più rapido in Q2 accedendo alla terza manche assieme a Santiago Urrutia, Nathanaël Berthon - autore di un miglioramento in extremis - Vernay e Thed Björk.



Fuori Yvan Muller, sesto con dietro Gabriele Tarquini, Néstor Girolami e Mikel Azcona.



In casa Zengő Motorsport c'è gioia per la CUPRA Leon Competición di Bence Boldizs decima e in DHL Pole Position nella griglia invertita di Gara 2. Luca Engstler e Norbert Michelisz (che ha violato i track limits) sono 11° e 12°.



Vernay è sceso in pista per primo segnando un 2'06"367. Urrutia è subito stato più rapido nel primo settore rispetto al francese, ma più lento nel secondo; nel terzo l'uruguagio si è riportato davanti, poi però ha bloccato alla curva 16 perdendo tutto e chiudendo a 0"785. “Un errore stupido, ma va bene essere in Q3, è importante".



Berthon è sceso in pista, ma ha rotto la trasmissione dell'Audi griffata Comtoyou DHL Team parcheggiando la macchina su cui ha cambiato il motore e dovrà partire ultimo in Gara 1.



E' il turno di Björk, che però chiude a 0"438 dall'Alfa Romeo, mentre Magnus non riesce a svettare e deve accontentarsi della prima fila per 0"233.



Gara 1 della WTCR Race of Spain è prevista domani mattina alle 9;15.