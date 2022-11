Mikel Azcona ha conquistato la terza pole position della sua carriera nel WTCR - FIA World Touring Car Cup con un gran giro nelle qualifiche della WTCR Race of Bahrain, risultato che consolida la sua posizione di Goodyear #FollowTheLeader.

Il pilota della BRC Hyundai N Squadra Corse è stato il più veloce in tutte le sessioni del Bahrain International Circuit e ha fatto un altro passo avanti verso quello che sarebbe il suo primo titolo WTCR, con la sua seconda pole position della stagione 2022.



Azcona ha dato il via alle qualifiche in grande stile, svettando nei 20 minuti iniziali della Q1. Una scia negli ultimi istanti da parte del compagno di squadra Norbert Michelisz ha permesso allo spagnolo di balzare in testa, mentre le due Hyundai hanno registrato la doppietta. Il rivale di Azcona per il titolo, Néstor Girolami, era terzo, davanti al suo compagno di squadra di ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, Esteban Guerrieri.



Gilles Magnus e Berthon sono stati i migliori tra le Audi, quinto e sesto, davanti al compagno di squadra di Comtoyou Mehdi Bennani. La wildcard Franco Girolami, fratello minore di Néstor, ha fatto un ottimo lavoro nella sua sessione di qualifiche di debutto nel WTCR, arrivando alla Q2 in nona posizione, davanti alla terza Hyundai di Nicky Catsburg. Bence Boldisz ha concluso la sessione 11°, seguito dal suo compagno di squadra di Zengő Motorsport, Dániel Nagy.



Un deluso Tom Coronel è rimasto fuori dalle qualifiche col 13° posto, mentre anche Tiago Monteiro non è riuscito ad andare oltre il 14°. La wildcard Viktor Davidovski si è piazzato 15°.



“È stato solo un brutto momento”, ha detto Coronel. “Non eravamo al posto giusto. Ho avuto qualche difficoltà nella prima uscita, poi abbiamo perso un po’ di tempo con la pressione degli pneumatici e ci siamo ritrovati fuori di due centesimi di secondo. Non posso crederci”.



Nella Q2, della durata di 15 minuti, Azcona ha mantenuto il suo ottimo stato di forma, imponendo il ritmo con un giro in 2’11″177 e portando Berthon in Q3. Néstor Girolami ha rischiato di non passare alla fase successiva, ma ha compiuto un colpo di reni per risalire dalla 11a alla terza posizione accedendo al Q3. Quarto Michelisz davanti alla Hyundai di Catsburg.



Attila Tassi ha mancato di poco la Q3 finendo in sesta posizione, davanti a Magnus e Guerrieri, che è sembrato rallentare in frenata davanti a Franco Girolami, costringendo il pilota dell’Audi a sterzare per evitarlo. Girolami Jr si è qualificato nono, con Mehdi Bennani 10°, il che significa che il marocchino partirà in pole position per Gara 2 a griglia parzialmente invertita.



Girolami è stato il primo ad entrare in pista in Q3. Il pilota della Honda ha fatto segnare un ottimo tempo di 2’11″221, a un decimo dal tempo di Azcona in Q2. “Penso che sia stato un buon giro”, ha dichiarato alla radio.



Catsburg è stato il successivo, ma si è trovato a 0″543 da Girolami. “Giro difficile, ho faticato per tutto il weekend, sono contento di essere entrato in Q3”, ha detto, dopo aver riferito al suo team che stava “perdendo tempo sul rettilineo” per via di un lento passaggio dalla quarta alla quinta marcia. In seguito, il suo giro è stato cancellato per aver oltrepassato i limiti della pista.



Nel turno di Michelisz, l’ungherese è stato il più veloce nei due settori iniziali, ma ha perso tempo nel terzo e ha chiuso dietro Girolami per 0″201.



Berthon è stato il penultimo pilota ad effettuare il suo tentativo. L’asso dell’Audi si è trovato a ridosso di Girolami nei primi due settori, ma un’ottima conclusione del giro lo ha portato a superare la Honda di soli 0″046.



Azcona è rimasto l’ultimo a partire alla caccia della pole position. L’asso della Hyundai ha mantenuto il sangue freddo e ha fatto un giro pulito e veloce, conquistandola per 0″114. L’ordine finale è stato Azcona, Berthon, Girolami, Michelisz e Catsburg.



"È stata una qualifica molto buona, soprattutto perché abbiamo fatto un ottimo lavoro come squadra, lavorando con la scia in Q1 e Q2", ha detto Azcona. "Su questa pista i rettilinei sono più lunghi. Quindi nelle prove libere ci siamo preparati per le qualifiche. Il giro della Q3 è stato perfetto, devo dire. Nessun errore, ero a mio agio con la macchina. Sapevo che il secondo settore era buono per noi, quindi non volevo commettere errori o spingere più del solito; sono molto contento del risultato. Come squadra siamo fantastici e ora stiamo lavorando per la classifica piloti e per quella dei team. Sicuramente siamo stati perfetti. Mancano ancora due gare e c'è ancora molto da fare".



WTCR Race of Bahrain Classifica delle qualifiche Q3



1 Mikel Azcona (ESP) BRC Hyundai N Squadra Corse, Hyundai Elantra N TCR, 2m11.061s (148,7 km/h)

2 Nathanaël Berthon (FRA) Comtoyou DHL Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS, +0,026s

3 Néstor Girolami (ARG) ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, Honda Civic Type R TCR, +0,160s

4 Norbert Michelisz (HUN) BRC Hyundai N Squadra Corse, Hyundai Elantra N TCR, +0.361s

5 Nicky Catsburg (NLD) BRC Hyundai N Squadra Corse, Hyundai Elantra N TCR, Nessun tempo stabilito

Pole a griglia invertita per Gara 2: Mehdi Bennani (MAR) Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS



WTCR Race of Bahrain: punti qualifiche



10 punti: Mikel Azcona (ESP) BRC Hyundai N Squadra Corse, Hyundai Elantra N TCR

8 punti: Nathanaël Berthon (FRA) Comtoyou DHL Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS

6 punti: Néstor Girolami (ARG) ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, Honda Civic Type R TCR

4 punti: Norbert Michelisz (HUN) BRC Hyundai N Squadra Corse, Hyundai Elantra N TCR

2 punti: Attila Tassi (HUN) LIQUI MOLY Team Engstler, Honda Civic Type R TCR

