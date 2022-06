Mikel Azcona è stato l'uomo da battere nelle qualifiche della WTCR Race of Hungary e ha conquistato la pole position per Gara 1 all'Hungaroring.

WTCR Race of Hungary Classifica delle qualifiche Q3

1 Mikel Azcona (ESP) BRC Hyundai N Squadra Corse, Hyundai Elantra N TCR, 1m52.020s (140,7kph)

2 Nathanaël Berthon (FRA), Comtoyou DHL Team Audi Sport, 1m52.148s (140,6kph)

3 Yann Ehrlacher (FRA) Cyan Racing Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR, 1m52.344s (140,3kph)

4 Esteban Guerieri (ARG) ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, Audi RS 3 LMS, Nessun tempo

5 Gilles Magnus (BEL) Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS, Nessun tempo

Pole a griglia invertita per Gara 2: Santiago Urrutia, Cyan Performance Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR



WTCR Race of Hungary: punti per le qualifiche

10 punti: Gilles Magnus, Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS, 1m51.684s

8 punti: Yann Ehrlacher, Cyan Racing Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR, 1m51.687s

6 punti: Nathanaël Berthon, Comtoyou DHL Team Audi Sport, 1m51.707s

4 punti: Mikel Azcona, BRC Hyundai N Squadra Corse, Hyundai Elantra N TCR, 1m51.768s

2 punti: Esteban Guerieri, ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, Audi RS 3 LMS, 1m51.804s



Il pilota della BRC Hyundai N Squadra Corse, alla guida della Hyundai Elantra N TCR, ha svettato in Q3 battendo Nathanaël Berthon (Comtoyou DHL Team Audi Sport) e il Campione in carica Yann Ehrlacher.



"Devo dire che è stata molto dura", ha dichiarato Azcona dopo aver ottenuto la sua prima pole position dalla WTCR Race of Czech Republic a Most lo scorso anno. "Tutto è molto serrato e siamo tutti vicini, ma sono molto contento di questa prima pole position dell'anno. Sono molto contento per la squadra perché stiamo lavorando duramente ogni giorno. La macchina ha funzionato alla grande e domani dobbiamo sfruttare questa opportunità per conquistare la vittoria. So che non sarà facile, ma cercheremo di vincere anche il campionato, che è molto lungo".



Il Goodyear #FollowTheLeader più veloce in Q1



Il Goodyear #Followtheleader Néstor Girolami aveva ottenuto il miglior crono in Q1 con un 1’51″86 davanti a Nobert Michelisz, Berthon e Santiago Urrutia. Tra coloro che sono riusciti a passare alla Q2 c’era anche un altro idolo locale, Dániel Nagy, che si è piazzato in 12°. Gilles Magnus è riuscito a passare 10° nonostante la perdita di giri cronometrati per violazione dei limiti della pista, con Yvan Muller 11°.



Thed Björk, che era stato il più veloce nella prima sessione di prove libere, ha chiuso 13° e gli altri eliminati sono stati Attila Tassi (Honda), Mehdi Bennani (Audi), Tom Coronel – che salvato la sua Audi quando ha avuto un problema al pneumatico posteriore sinistro – e Tiago Monteiro (Honda).



Nagy sfortunato in Q2, Magnus è il più veloce



La Q2, della durata di 10 minuti, è stata interrotta da una bandiera rossa dopo soli tre minuti, quando la Cupra Leon Competición del team Zengő Motorsport condotta da Nagy è andata dritta alla curva 1 e ha colpito le barriere. L’ungherese è rimasto illeso nell’impatto.



Alla ripresa della sessione, Magnus ha fatto segnare un tempo di 1’51″684 accedendo per primo alla Q3. Nell’ordine, è stato raggiunto da Ehrlacher, Berthon, Azcona e dalla Honda di Esteban Guerrieri.



Ma Quing Hua si ritrova sesto con la Lynk & Co, mentre il suo compagno di squadra Urrutia centra la 10a piazza e quindi la pole position della griglia invertita di Gara 2. Il miglioramento di Ma ha fatto scendere Muller 11°.



Rob Huff affiancherà Urrutia in prima fila per la seconda gara, essendosi qualificato nono. Michelisz è stato il settimo più veloce, ma subirà una penalità di sei posizioni sulla griglia di partenza di Gara 1 a seguito dell’incidente con Tassi a Pau. Solo ottavo Girolami, ma almeno partirà dalla seconda fila in Gara 2.



Guerrieri e Magnus pagano i track limits, Azcona vola



Guerrieri è stato il primo ad entrare in pista in Q3. Il pilota di ALL-INKL.COM Münnich Motorsport ha fatto un giro in 1’52″086, annullato per una violazione dei limiti della pista alla curva 11. Azcona ha stabilito il primato in 1’52″020.



Berthon era stato più veloce di Azcona nei primi due settori, ma ha perso un po’ di tempo nella parte finale del giro e ha concluso 0″128 più lento.



Il turno di Ehrlacher ha visto l’alfiere di Lynk & Co lontano sia da Azcona che da Berthon, riuscendo a ottenere un tempo di 0″324 peggiore rispetto alla Hyundai leader, causa anche un eccessivo sottosterzo.



Questo ha lasciato Magnus ultimo e il belga ha sprecato la sua occasione finendo largo alla curva 11, per lasciare ad Azcona la pole position per gara 1. L’ordine finale è stato quindi Azcona, Berthon, Ehrlacher, Guerrieri e Magnus.



Magnus si è detto frustrato per il suo errore. "La macchina era davvero al limite, quindi non è stato facile guidare. Ma sono davvero deluso. Avrei dovuto concludere il giro normalmente, cosa che ho cercato di fare ad essere onesto. Non volevo correre rischi, ma ho perso il posteriore. Sarebbe stata una bella pole, perché qui è importante. Sono deluso da me stesso, mi dispiace per la squadra, ma è così. Il passo è migliore del previsto perché questa non è la nostra pista, e sono contento di essere nella top 10 perché dopo la Q1 non ero sicuro di esserci".



Girolami rimane il Goodyear #FollowTheLeader in vista delle gare di domenica. Tuttavia, il vantaggio dell'argentino su Azcona si è ridotto a due punti. Guerrieri è terzo, a tre punti da Azcona.



IL PROGRAMMA DI DOMENICA



I round 5 e 6 del WTCR 2022 - FIA World Touring Car Cup si svolgeranno il 12 giugno come segue:



Gara 1: 11h20 (30 minuti + 1 giro)

Podio di gara 1: 12h00 circa

Gara 2: 16h45 (25 minuti + 1 giro)

Podio di gara 2: 17h20 circa.



Tutti gli orari sono provvisori e soggetti a modifiche.

