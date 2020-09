Il pilota del Comtoyou DHL Team Audi Sport ha fermato il cronometro sull'1'35"486 con la propria Audi RS 3 LMS, precedendo per appena 0"031 Yann Ehrlacher (Cyan Racing) e un ottimo Gilles Magnus, idolo locale di Zolder.



“Abbiamo fatto una pre-stagione buona e i ragazzi hanno svolto un grande lavoro con l'Audi - ha detto Berthon - Il tempo è stato molto veloce, specialmente l'ultimo settore, sapevo di dover dare tutto".



Ehrlacher è rimasto deluso salla pole persa, ma si è detto contento della prestazione: "Dopo così tanto tempo senza correre, sono felice di essere in prima fila e aver preso punti. Nel giro sono andato al limite senza risparmiarmi, sarebbe stata dura tirare fuori altro, ma domani continueremo a lottare".



Nei primi 20' della Q1, Thed Björk e Magnus avevano subito fatto vedere il loro potenziale, ma Ehrlacher li ha beffato con il suo 1'35"827. Fra chi si è guadagnato l'accesso alla Q2, Jean-Karl Vernay, Norbert Michelisz e Néstor Girolami si sono salvati finendo dal 10° al 12° posto. Escluso invece Dylan O’Keefe, 13° e davanti a Nicky Catsburg e al Campione 2018 Gabriele Tarquini, seguito da Jack Young e Tiago Monteiro.



Catsburg non si è mostrato sorpreso dall'eliminazione e Michelisz è stato l'unico pilota Hyundai ad avanzare in Q2: "Non potevamo aspettarci molto e dopo i test sapevamo che avremmo sofferto. Significa che dobbiamo lavorare più duramente".



Le nuove gomme Goodyear hanno garantito molto più grip negli ultimi giri della Q2, con Magnus che ha sfruttato la conoscenza di Zolder per segnare l'1'35"480 che gli consente di mettersi davanti a Santiago Urrutia. In Q3 vanno anche Ehrlacher, Yvan Muller e Berthon, sesto Tom Coronel.



Settimo posto per Attila Tassi, ottavo a Björk, Vernay e Girolami sono nono e decimo e partiranno davanti nella griglia invertita di Gara 1, con Guerrieri e Michelisz in sesta fila: "Non è il miglior inizio del weekend, ma siamo qui a lottare e lo faremo", ha detto l'argentino.



Magnus ha scelto di entrare in pista per primo in Q3, chiudendo il giro in 1'35"527.



Uruttia è entrato per secondo, ma ha perso parecchio nel terzo settore (+0"353), con Ehrlacher che invece è saltato davanti a tutti per 0"010.



“Il settore 2 e 3 sono stati quasi perfetti - ha detto Magnus scuotendo la testa - Vedere Ehrlacher andare più forte per così poco scoccia un po', ma come primo assalto alla pole sono contento".



Muller si è invece preso 0"552 dal nipote a causa di un errore, ma alla fine Berthon è stato autore del giro da pole con 0"031 di vantaggio sul francese.



Gara 1 della WTCR Race of Belgium scatterà domani alle 10;30.