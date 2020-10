Il pilota del Comtoyou DHL Team Audi Sport è stato il più rapido nella prima fase assicurandosi la partenza al palo per Gara 1 e i primi punti del weekend, per poi replicare in Q3 dove centra il primato per Gara 3.



"Ho dato tutto - ha detto il francese, che era partito in pole anche in Belgio - In Q2 forse sono stato troppo conservativo, ma sapevo di avere il passo per fare bene in Q3. Nel giro non so cosa ho fatto, ho commesso un errorino all'ultima curva, ma sono contentissimo e ora ho due occasioni da sfruttare”.



Dietro a Berthon in Q1 si classifica Nicky Catsburg, bravissimo a portare in prima fila nel finale di sessione la sua Hyundai superando Jean-Karl Vernay (Alfa Romeo - Team Mulsanne), con Gilles Magnus (Audi) e Gabriele Tarquini (BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse) in Top5.



Fuori dai primi 12 Tiago Monteiro (Honda), Yvan Muller (Cyan Racing Lynk & Co) e il Goodyear #FollowTheLeader, Yann Ehrlacher, solo 15°.



“Partiremo da qui in tutte e tre le gare, non è la posizione migliore e cercheremo di prendere punti, dobbiamo accettarlo e provare a trovare il passo giusto", ha detto mestamente il francese.



Bence Boldizs (Zengő Motorsport - CUPRA Leon Competición) è 16° con dietro il compagno Mikel Azcona, autore di un dritto alla curva 3, e la wildcard Petr Fulin (VEXTA DOMY CUPRA) in P18. Solo 21° Thed Björk (Cyan Performance Lynk & Co).



I 10' della Q2 sono iniziati con Attila Tassi (ALL-INKL.DE Münnich Motorsport - Honda) ad andare a muro nella curva 2. Monteiro ha detto: “Attila sta bene, ma è scocciato. Purtroppo a gomme fredde può capitare e le temperature sono un po' più basse, si scivola molto".



Una volta ripartiti, Catsburg è stato il più rapido in 2'09"586 battendo Magnus, Norbert Michelisz, Berthon e Tom Coronel.



Sesto tempo per Esteban Guerrieri (Honda), seguito da Vernay con l'Alfa Romeo e Santiago Urrutia sulla Lynk & Co. Nono Luca Filippi con la seconda Alfa Romeo, mentre Néstor Girolami (ALL-INKL.COM Münnich Motorsport) col decimo crono si assicura la Pole per Gara 2.



“Sapevo che Attila era fuori e Tarquini aveva rotto lo splitter, quindi ringrazio il team per l'ottimo lavoro - ha detto l'argentino - L'auto era ottima e potevamo lottare, domani sarà molto dura, ma dobbiamo sfruttare l'opportunità, visto che Yann è 15°".



In Q3 il primo ad uscire è stato Magnus e il pilota della Comtoyou Racing Audi Sport ha fermato il tempo sul 2'10"274. Michelisz nel primo settore è stato più lento, poi però lo ha passato negli altri per 0"481. "Non ho preso rischi e ho fatto un giro pulito - ha detto il leader del WTCR Rookie Driver - Ma non sono contento del mio tentativo, sinceramente".



Berthon ha ipotecato la DHL Pole Position facendo meglio di 0"283 rispetto a Michelisz.



Coronel e Catsburg non sono stati alla loro altezza. Tom chiude quarto, mentre Nicky è terzo dietro a "Norbi" nonostante fosse favorito.



Gara 1 della WTCR Race of Slovakia è in programma domani alle 9;15.