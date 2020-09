Il pilota della ALL-INKL.COM Münnich Motorsport è stato autore di un grande giro con la sua Honda Civic Type R TCR, fermando il cronometro sull'8'51"802 e precedendo il francese per 1"163, il quale non è riuscito a migliorare prendendo la bandiera a scacchi nel finale.



“E' stata una delle cose più assurde che abbia mai fatto - ha detto Girolami dopo l'ultimo giro - L'obiettivo era prendere punti, ma mi sono trovato bene fin da subito con la macchina, per cui ho scelto di rischiare. Il team se lo meritava. Stava venendo buio e in alcune sezioni era difficile vedere, in qualche curva era facile perdere la corda".



Il primo giro di Ehrlacher con la Lynk & Co della Cyan Racing lo aveva proiettato in vetta, mentre Jack Young (Vuković Motorsport - Renault Mégane RS TCR) si insabbiava provocando una interruzione col CODE 60.



Attila Tassi (ALL-INKL.DE Münnich Motorsport - Honda), il migliore delle Libere, è terzo, seguito dalla Lynk & Co di Thed Björk, Tom Coronel (Comtoyou DHL Team Audi Sport - Audi RS 3 LMS) e dall'ottimo Mikel Azcona con la nuova CUPRA Leon Competición della Zengő Motorsport.



Santiago Urrutia (Cyan Performance) è rientrato dopo l'incidente delle FP2 terminando settimo, davanti ad Esteban Guerrieri (ALL-INKL.COM Münnich Motorsport - Honda) e Jean-Karl Vernay (Team Mulsanne - Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR by Romeo Ferraris).



Nathanaël Berthon (Comtoyou DHL Team Audi Sport) si classifica decimo e partirà dalla DHL Pole Position della griglia invertita di Gara 1.



Undicesimo Yvan Muller (Lynk & Co), seguito dalla Honda di Tiago Monteiro, Gábor Kismarty-Lechner (CUPRA) e Gilles Magnus (Comtoyou Racing), che ha accusato un problema meccanico sulla sua Audi RS 3 LMS. Young è invece 15°



Gara 1 della WTCR Race of Germany è prevista per le 16;40 locali.