Néstor Girolami ha centrato la pole position per Gara 1 della WTCR Clean Fuels for All Race of France battendo il suo compagno di squadra della ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, Esteban Guerrieri, in una sessione di Qualifica movimentata sulle strade del Circuit de Pau-Ville.

WTCR Clean Fuels for All Race of France: classifica Q3



1 Néstor Girolami (ARG) ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, Honda Civic Type R TCR, 1m19.783s (124.5kph)

2 Esteban Guerrieri (ARG) ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, Honda Civic Type R TCR, 1m19.937s

3 Yvan Mulller (FRA) Cyan Racing Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR, 1m20.361s

4 Nathanaël Berthon (FRA) Comtoyou DHL Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS, 1m20.629s

5 Ma Qing Hua (CHN) Cyan Performance Lynk & Co, 1m20.901s

Reverse-grid pole for Race 2: Norbert Michelisz (HUN) BRC Hyundai N Squadra Corse



WTCR Clean Fuels for All Race of France: punteggi delle Qualifiche



10 punti: Néstor Girolami: 1m19.783s (124.5kph)

8 punti: Esteban Guerrieri: 1m19.891s (124.4kph)

6 punti: Nathanaël Berthon: 1m20.118s (124.0kph)

4 punti: Mikel Azcona: 1m20.178s (123.9kph)

2 punti: Gilles Magnus: 1m20.192s (123.9kph)



Girolami ha stabilito il tempo più veloce nello shootout Q3 dopo che la sessione Q2 è stata interrotta da un brutto incidente di Thed Björk nella sua Cyan Performance Lynk & Co 03 TCR, da cui lo svedese è uscito illeso.



Il quattro volte campione FIA World Touring Car Yvan Muller è stato il terzo più veloce per Cyan Racing Lynk & Co con Nathanaël Berthon del Comtoyou DHL Team Audi Sport quarto e il cinese Ma Qing Hua quinto al suo ritorno nel WTCR dopo due stagioni di assenza.



Secondo le nuove regole per il 2022 del WTCR - FIA World Touring Car Cup i cinque piloti più veloci in qualifica, indipendentemente dal fatto che abbiano fatto il loro giro più veloce, ottengono punti sulla scala 10-8-6-4-2. Ciò significa che Girolami, Guerrieri, Berthon, Mikel Azcona (BRC Hyundai N Squadra Corse) e il giovane belga Gilles Magnus (Comtoyou Team Audi Sport) ne guadagnano.



Azcona un fulmine in Q1



Nella Q1 di 30 minuti, la Hyundai Elantra N della BRC Hyundai N Squadra Corse condotta da Mikel Azcona ha ottenuto il tempo migliore davanti a Girolami, Gilles Magnus (Audi), Guerrieri e Ma Qing Hua (Lynk & Co).



Mentre i primi 12 sono passati alla Q2, sei piloti hanno subìto l’eliminazione. Fra questi, Rob Huff con la Cupra della Zengő Motorsport per soli 0″063 nei confronti di Santiago Urrutia, terminato 12°. L’uruguaiano era stato il più veloce in entrambe le sessioni di prove libere, quindi c’era da aspettarsi qualcosa di più da lui.



Il Campione in carica Yann Ehrlacher si è invece salvato da una toccata ad una barriera con la propria Lynk & Co: “Mi dispiace per i ragazzi, ma siamo al limite e può succedere. Non c’è margine di errore qui”.



Oltre a Huff, gli altri a restare fuori sono stati Mehdi Bennani (Audi), Tiago Monteiro (Honda) e Tom Coronel, incappato in una gomma uscita dal cerchio della sua Audi. Eliminati pure Dániel Nagy (Cupra) e la Wildcard Éric Cayrolle (Audi).



Björk sbatte, Guerrieri svetta in Q2



La Q2 è stata interrotta dopo 3 dei 15 minuti quando Björk è finito a muro alla curva 12/13, con la Lynk & Co pesantemente danneggiata a finire dall’altro lato della pista. L’anteriore sinistra ha causato un grosso buco nella barriera, con l’auto rimbalzata dall’altra parte e rimasta bloccata in mezzo al tracciato all’uscita di una curva cieca. Altri due piloti Lynk & Co lo hanno evitato per un pelo, infilandosi in un piccolo spazio tra la 03 TCR e la barriera mentre le bandiere rosse sventolavano per fermare la sessione. Björk è uscito indenne dall’incidente.



“Era davvero una situazione critica – ha detto Ma Qing Hua – Ho visto la bandiera gialla, ho rallentato un po’, ma la macchina di Thed era ferma proprio all’uscita di una curva cieca, e non potevo vedere nulla. Sono stato davvero fortunato a passare, ma ho ancora qualche danno sulla macchina”.



Björk ha aggiunto: “È stato un grande impatto. Stiamo lottando su questa pista per non colpire il muro, tutti stanno spingendo al limite. Non me lo aspettavo. Appena fai un piccolo errore qui, la pista ti punisce. Ma mi sento bene. Sono davvero arrabbiato perché volevo i punti e fare una buona gara domani. Mi dispiace per i ragazzi del team, ma sono felice di sentirmi bene. Ora devo lottare. Amo i circuiti stradali ma questo è quello che succede a volte”.



Una volta ripartita la sessione, Guerrieri ha stampato il miglior tempo in 1’19″85, primo pilota a scendere sotto 1’20”. Gli altri quattro che hanno avuto accesso alla Q3 sono stati Nathanaël Berthon, che ha fatto un grande giro salendo al secondo posto, davanti a Girolami, Muller e Ma.



Un frustrato Ehrlacher ha chiuso sesto, seguito da Urrutia in settima posizione. Azcona è ottavo, davanti ad Attila Tassi e Norbert Michelisz, che con il 10° posto è in Pole nella di griglia parzialmente invertita di Gara 2. Michelisz ha danneggiato la sua Hyundai andando a sbattere contro la barriera della curva 2, ma la sua squadra ha rattoppato la carrozzeria per permettergli di tornare in pista e prendersi questa Pole.



Guerrieri esce per primo, Girolami lo beffa



Guerrieri ha scelto di uscire per primo nella Top5 della Q3 e ha chiuso in 1’19″937, leggermente più lento del suo tempo di Q2.



Il suo compagno di squadra Girolami nel primo settore era più veloce, leggermente più lento nel secondo, terminando con 0″154 di vantaggio sul collega.



Ma Qing Hua ha invece ottenuto il terzo tempo con la Lynk & Co a 0″964, battuto poi da Muller (+0″578 dalla vetta) e Berthon (+0″846).



"Vorrei congratularmi con tutti i membri della squadra, hanno fatto un lavoro fantastico. Forse siamo stati troppo veloci! Vediamo come andremo alla prossima gara con i 40 kg!" ha detto un felice Girolami. "Sono molto contento anche per Esteban perché ha fatto un giro incredibile in Q2. Abbiamo messo tutto insieme. La macchina era fantastica durante le prove libere e sapevo che in Q3 la temperatura della pista sarebbe stata più fredda e il tempo sul giro sarebbe peggiorato, quindi sono stato un po' più aggressivo. L'anteriore stava soffrendo, ma questo mi ha dato due decimi in più e sono felice di ottenere la prima pole position della stagione e ora dobbiamo completare il lavoro domani. Dobbiamo essere intelligenti. Su un circuito stradale non c'è molto da fare. Ma mi sento felice e fiducioso con la macchina".



COMMENTI E FILE AUDIO



IL PROGRAMMA DI DOMENICA



IL PROGRAMMA DI DOMENICA



I round 1 e 2 del WTCR 2022 - FIA World Touring Car Cup si svolgono come segue:



Gara 1: 13h10 (30 minuti +1 giro)

Podio di Gara 1: 13h50 circa

Gara 2: 17h10 (25 minuti + 1 giro)

Podio di Gara 2: 17h45 circa.

Tutti i tempi CET, provvisori e soggetti a modifiche.

