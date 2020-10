Da quest'anno, infatti, si avrà una sola sessione anziché due, come sempre suddivisa in tre fasi, ma la prima di queste è fondamentale perché servirà per definire la griglia di partenza di Gara 1, con il pilota che agguanterà la DHL Pole Position premiato da 5 punti (4 andranno al secondo, 3 al terzo, 2 al quarto e 1 al quinto).



Néstor Girolami sa che servirà un nuovo approccio: "La Q1 diventa estremamente importante perché deciderà la griglia di Gara 1. Anche la Q3 lo sarà, ovviamente, ma già dalla prima manche bisogna lavorare per dare tutto".



Il suo compagno della ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, Esteban Guerrieri, aggiunge: “In questo weekend bisogna affrontare la Q1 meglio del solito prendendo più rischi. Dobbiamo avere la nostra Honda già perfetta al via della sessione per essere competitivi tutto l'evento”.