Saranno 22 i piloti che prenderanno parte alla stagione 2021 del WTCR − FIA World Touring Car Cup, con una entry list che annoverà 10 titoli Mondiali FIA e 63 gare vinte nella massima serie turismo.

5 sono i costruttori rappresentati e 12 le nazionalità nell'anno che parte il 3-5 giugno al Nürburgring Nordschleife per le prime delle 16 gare in programma, nelle quali tanti talenti giovani ed esperti di questa categoria si daranno battaglia 2020.



Fino a 14 giorni prima di ogni evento ci si potrà iscrivere come wildcard, andando ad incrementare il numero delle presenze.



Xavier Gavory, direttore del WTCR per Eurosport Events:“La entry list del WTCR 2021 è ben nutrita e ci sono piloti di qualità di diversa provenienza, con 9 Under25 e la prima donna in Jessica Bäckman. 11 di loro sono professionisti e 5 marchi seguiranno i rispettivi team clienti in una stagione nella quale Goodyear darà come sempre le gomme e P1 Racing Fuels i carburanti per la prima volta. Mancano ancora alcune settimane prima del via, ma direi che c'è già tutto perché sia una grandissima stagione di corse turismo".



I tre Re

Per il momento sono tre i piloti in griglia che hanno vinto il titolo WTCR: parliamo diYann Ehrlacher,Norbert MicheliszeGabriele Tarquini, oltre ai Campioni WTCCYvan Muller,Thed BjörkeRob Huff.



I giovani

Alla WTCR Race of Germany saranno 9 i giovani Under25 al via, guidati dal Campione WTCR in carica Yann Ehrlacher, piùMikel AzconaeSantiago Urrutia. Completano la listaAndreas Bäckman,Jessica Bäckman,Bence Boldizs,Luca EngstlereAttila Tassi.Gilles Magnus, vincitore del FIA Rookie Award 2020, è il più giovane del lotto con 21 anni, 9 mesi e 4 giorni. Jessica Bäckman, Boldizs, Engstler e Magnus possono concorrere per ilFIA WTCR Junior Driver Title.



Bäckman nella storia

Jessica Bäckman sarà la prima donna a correre una gara del WTCR. La svedese è anche prima come coppia fratello-sorella al via, assieme ad Andreas Bäckman con laTarget Competition.



I grandi esperti

Quest'anno ci saranno diversi esperti della serie comeNathanaël Berthon,Tom Coronel,Néstor Girolami,Tiago Monteiro,Frédéric VervischeJean-Karl Vernay, oltre aEsteban Guerrieri, che detiene il record di 10 trionfi.Jordi Genétorna nel Mondiale dopo averne fatto parte per 25 anni con il FIA World Touring Car Championship, rimpiazzato dal WTCR nel 2018.



Nuove auto e team

Audisi presenta al via con la nuovaRS 3 LMSin quattro esemplari. LaHyundai Elantra N TCRè la risposta dei coreani, ma ci sono ancheCUPRA Leon Competición,Honda Civic Type R TCReLynk & Co 03 TCR. La CUPRA avrà quattro vetture, mentre le Hyundai saranno sei in totale.Goodyearporterà le Eagle F1 SuperSport come pneumatici eP1 Racing Fuelsi biocarburanti.



In 5 per il WTCR Trophy

Il WTCR Trophy ideato da Eurosport Events per gli indipendenti che non godono del sostegno ufficiale vedrà al via Andreas Bäckman, Jessica Bäckman, Bence Boldizs, Tom Coronel e Gilles Magnus. Nel 2020 il titolo andò a Jean-Karl Vernay del Team Mulsanne.



WTCR − FIA World Touring Car Cup 2021: entry list



3 Gabriele Tarquini (ITA) BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse Hyundai Elantra N TCR

5 Norbert Michelisz (HUN) BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse Hyundai Elantra N TCR

8 Luca Engstler (DEU) Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team Hyundai Elantra N TCR

9 Attila Tassi (HUN) ALL-INKL.DE Münnich Motorsport Honda Civic Type R TCR

11 Thed Björk (SWE) Cyan Performance Lynk & Co 03 TCR

12 Santiago Urrutia (URY) Cyan Performance Lynk & Co 03 TCR

16 Gilles Magnus (BEL) Comtoyou Team Audi Sport Audi RS 3 LMS

17 Nathanaël Berthon (FRA) Comtoyou DHL Team Audi Sport Audi RS 3 LMS

18 Tiago Monteiro (PRT) ALL-INKL.DE Münnich Motorsport Honda Civic Type R TCR

19 Andreas Bäckman (SWE) Target Competition Hyundai Elantra N TCR

22 Frédéric Vervisch (BEL) Comtoyou Team Audi Sport Audi RS 3 LMS

26 Jessica Bäckman (SWE) Target Competition Hyundai Elantra N TCR

28 Jordi Gené (ESP) Zengő Motorsport Drivers’ Academy CUPRA Leon Competición

29 Néstor Girolami (ARG) ALL-INKL.COM Münnich Motorsport Honda Civic Type R TCR

32 Tom Coronel (NLD) Comtoyou DHL Team Audi Sport Audi RS 3 LMS

55 Bence Boldizs (HUN) Zengő Motorsport Drivers’ Academy CUPRA Leon Competición

68 Yann Ehrlacher (FRA) Cyan Racing Lynk & Co 03 TCR

69 Jean-Karl Vernay (FRA) Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team Hyundai Elantra N TCR

79 Rob Huff (GBR) Zengő Motorsport CUPRA Leon Competición

86 Esteban Guerrieri (ARG) ALL-INKL.COM Münnich Motorsport Honda Civic Type R TCR

96 Mikel Azcona (ESP) Zengő Motorsport CUPRA Leon Competición

100 Yvan Muller (FRA) Cyan Racing Lynk & Co 03 TCR

*Tutte le auto hanno gomme Goodyear e utilizzano benzine P1 Racing Fuels



Tutti i team

29 Néstor Girolami (ARG) ALL-INKL.COM Münnich Motorsport Honda Civic Type R TCR

86 Esteban Guerrieri (ARG) ALL-INKL.COM Münnich Motorsport Honda Civic Type R TCR



9 Attila Tassi (HUN) ALL-INKL.DE Münnich Motorsport Honda Civic Type R TCR

18 Tiago Monteiro (PRT) ALL-INKL.DE Münnich Motorsport Honda Civic Type R TCR



3 Gabriele Tarquini (ITA) BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse Hyundai Elantra N TCR

5 Norbert Michelisz (HUN) BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse Hyundai Elantra N TCR



16 Gilles Magnus (BEL) Comtoyou Team Audi Sport Audi RS 3 LMS

22 Frédéric Vervisch (BEL) Comtoyou Team Audi Sport Audi RS 3 LMS



17 Nathanaël Berthon (FRA) Comtoyou DHL Team Audi Sport Audi RS 3 LMS

32 Tom Coronel (NLD) Comtoyou DHL Team Audi Sport Audi RS 3 LMS



11 Thed Björk (SWE) Cyan Performance Lynk & Co 03 TCR

12 Santiago Urrutia (URY) Cyan Performance Lynk & Co 03 TCR



68 Yann Ehrlacher (FRA) Cyan Racing Lynk & Co 03 TCR

100 Yvan Muller (FRA) Cyan Racing Lynk & Co 03 TCR



8 Luca Engstler (DEU) Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team Hyundai Elantra N TCR

69 Jean-Karl Vernay (FRA) Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team Hyundai Elantra N TCR



19 Andreas Bäckman (SWE) Target Competition Hyundai Elantra N TCR

26 Jessica Bäckman (SWE) Target Competition Hyundai Elantra N TCR



79 Rob Huff (GBR) Zengő Motorsport CUPRA Leon Competición

96 Mikel Azcona (ESP) Zengő Motorsport CUPRA Leon Competición



28 Jordi Gené (ESP) Zengő Motorsport Drivers’ Academy CUPRA Leon Competición

55 Bence Boldizs (HUN) Zengő Motorsport Drivers’ Academy CUPRA Leon Competición



WTCR − FIA World Touring Car Cup 2021 - Il calendario

Round 1 e 2: WTCR Race of Germany, Nürburgring Nordschleife: 3-5 giugno

Round 3 e 4: WTCR Race of Portugal, Estoril: 26-27 giugno

Round 5 e 6: WTCR Race of Spain, MotorLand Aragón: 10-11 luglio

Round 7 e 8: WTCR Race of Italy, Adria International Raceway: 31 luglio- 1 agosto

Round 9 e 10: WTCR Race of Hungary, Hungaroring: 21-22 agosto

Round 11 e 12: WTCR Race of South Korea, Inje Speedium: 16-17 ottobre

Round 13 e 14: WTCR Race of China, Ningbo: 6-7 novembre

Round 15 e 16: WTCR Race of Macau, Circuito da Guia: 19-21 novembre

