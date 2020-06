RaceAgainstCovid, a breve la chiusura, ma c’è ancora tempo per aggiudicarsi un pezzo di storia del

-

C’è ancora tempo per aggiudicarsi un pezzo di storia del FIA WTCR e sostenere #RaceAgainstCovid nella lotta al COVID-19.

Fino al 22 giugno parecchi oggetti di memorabilia del motorsport, inclusi alcuni dei piloti del WTCR – FIA World Touring Car Cup, sono in asta.



Questo grazie alla collaborazione tra FIA ed RM Sotheby, che ha lanciato l’iniziativa di raccolta fondi per International Federation of Red Cross e Red Crescent Societies.



Tiago Monteiro (Honda-ALL-INKL.DE Münnich Motorsport) ha donato sottotuta, guanti, visiera del casco e cartoline autografate:lotto 114.



Yvan Muller (Cyan Racing Lynk & Co) ha donato un paio di tute della stagione 2018 quando lottò per il titolo con Gabriele Tarquini:lotto 115.



Gabriele Tarquini (BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse) ha donato il casco utilizzato nel 2017 quando sostituì Tiago Monteiro nella WTCC Race of China:lotto 116.



Il BRC Racing Team ha donato la tuta di Norbert Michelisz utilizzata per vincere il titolo 2019 con la Hyundai i30 N TCR (nella foto).Lotto 117.



Ad oggi sono stati già raggiunte 220.000 sterline.



Cliccate quiper ulteriori informazioni.

