RaceAgainstCovid, anche Muller contribuisce all’asta

Yvan Muller, 4 volte Campione Mondiale Turismo, ha contribuito all'asta della FIA #RaceAgainstCovid che si tiene dal 15 al 22 giugno.

In collaborazione con RM Sotheby, l'obiettivo è raccogliere fondi per International Federation of Red Cross e Red Crescent Societies nella lotta al COVID-19.



Muller ha donato la tuta indossata nella prima stagione del WTCR – FIA World Touring Car Cup quando lottò per il titolo 2018.



Cliccate quiper ulteriori dettagli sull'iniziativa.



Muller quest'anno sarà compagno di squadra di suo nipote Yann Ehrlacher in Cyan Racing Lynk & Co, col primo round che è la WTCR Race of Austria del Salzburgring il 12-13 settembre.

