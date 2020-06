RaceAtHome: 1-1 tra Ehrlacher ed Azcona dopo l’incidente nella Pre-Stagione di Esports WTCR

-

Yann Ehrlacher e Mikel Azcona sono venuti di nuovo a contatto nella Pre-Stagione di Esports WTCR all'Hungaroring ieri sera.

Il pilota della Cyan Racing Lynk & Co era riuscito a passare al comando al penultimo giro, ma una toccata da parte del rivale della CUPRA lo ha quasi mandato in testacoda e fatto scivolare quarto.



E' la seconda volta che lo spagnolo e il francese hanno un battibecco in pista, dato che anche al Salzburgring si era verificata una cosa simile, ma a parti invertite.



“Mi metto sempre il casco quando corro per sentirmi sicuro, anche se si tratta di simulatori! - ha detto Ehrlacher - Va bene così, al Salzburgring ho toccato io Azcona, per cui siamo 1-1. Con Bebu la lotta è stata corretta e bella, non vedo l'ora di correre il prossimo evento!"



Azcona ha replicato: "Sono arrivato fianco a fianco con Néstor Girolami, ci siamo toccati ed è per quello che poi sono finito addosso a Yann, mi dispiace per lui".

