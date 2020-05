-

Gergo Baldi ha voluto ringraziare la M1RA Esports e i suoi compagni Zoltán Csuti e Dávid Nagy per averlo aiutato a vincere Esports WTCR Beat the Drivers e l'orologio TAG Heuer.

L'ungherese si è imposto per tre volte nella serie e le due ottime prestazioni al Sepang International Circuit gli hanno consegnato il titolo.



"Ho vinto, ma è stato uno sforzo di tutto il team - ha detto Baldi - Abbiamo lavorato assieme, per cui non è solo una vittoria mia, ma della squadra. Non pensavo al titolo quando alla fine di Gara 1 ho provato a superare Bence Bánki. Pensavo solo alla gara, ma è una mossa che alla fine ha pagato. Sono molto contento di aver vinto l'orologio, non ne avevo uno prima!"

WTCR Teamwork acquista tre Lynk & Co dopo i successi nel WTCR DA 4 ORE

The post #RaceAtHome: Baldi ringrazia M1RA Esports dopo il trionfo appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup.

WTCR #RaceAtHome: Guerrieri vince a Sepang, Baldi è Campione di Esports WTCR Beat the Drivers DA 19 ORE