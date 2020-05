RaceAtHome: che la forza sia con i piloti virtuali di Esports WTCR Beat the drivers

-

I migliori piloti virtuali saranno di scena questa sera alle 19;30 al Ningbo International Speedpark per il terzo evento di Esports WTCR Beat the Drivers di RaceRoom.

Alla pre-stagione della serie online si aggiungono anche i piloti veri del WTCR − FIA World Touring Car Cup, impegnati nella campagnia FIA #RaceAtHome correndo sulle quattro piste scelte per queste giornate con le rispettive vetture in livrea reale. Il tutto grazie ai partner TrackTime, TAG Heuer e KW Suspensions, con il campione che si aggiudicherà un orologio TAG Heuer.



4889 richieste per Ningbo

Ben 4889 sono state le iscrizioni per accedere ai 20 posti disponibili per la virtuale Ningbo. Fra i giocatori online abbiamo i Campioni di Esports WTCR del 2018 e 2019, lo slovacco Bence Bánki (Red Bull Racing Esports) e l'ungherese Gergo Baldi (M1RA Esports), quest'ultimo leader della serie dopo due eventi. Presente anche Kuba Brzezinski, con un totale di 13.240 iscritti da inizio stagione su RaceRoom.



Ningbo in diretta su Motorsport.tv!

Le gare di stasera di Esports WTCR andranno in diretta su Motorsport.tv, che si aggiunge a quelle di Facebook e YouTube. E' anche la prima volta che il Ningbo International Speedpark viene utilizzato per una gara di Esports WTCR, dunque ci sarà ancor più equilibrio fra tutti. Le classifiche dopo due turni sono le seguenti: http://game.raceroom.com/championships/48#standings



Gomez velocissimo al rientro in Esports WTCR

L'argentino Juan Manuel Gomez (Fast Lap Esports) è tornato in azione alla grande centrando il secondo crono nelle pre-qualifiche nonostante la sua assenza dal 2017. Il leader Gergo Baldi ha chiuso primo in 1'44"380, Mortiz Löhner è terzo seguito da Bence Bánki e Martin Barna. Esteban Guerrieri con il suo 1'44"652 è il migliore dei piloti veri del WTCR. Di seguito trovate le classifiche complete: http://game.raceroom.com//competitions/1029/leaderboard



L'incidente con Guerrieri costa delle penalità in Esports WTCR

Gianmarco Fiduci e Tim Heinemann sono stati puniti per le collisioni con Esteban Guerrieri durante l’evento di Esports WTCR allo Slovakia Ring. L’argentino vice campione del WTCR – FIA World Touring Car Cup era in corsa per il terzo posto di Gara 2 con la sua Honda Civic Type R TCR, ma i contatti alla curva 8 nel corso del giro 11 hanno fatto scivolare il portacolori della ALL-INKL.COM Münnich Motorsport nelle retrovie. Fiduci ed Heinemann hanno quindi pagato 3 punti di penalità, come recita la nota dei giudici. “Guerrieri stava difendendo la posizione alla curva 7 e ha frenato all’interno della curva 8. Heinemann è arrivato lungo, ma è stato a sua volta colpito da Fiduci. Quest’ultima aveva preso la tamponata da Kuba Brzezinski, ma perché gli aveva tagliato la strada. Alla fine chi ci ha rimesso è stato Guerrieri”. Fiduci lunedì sera correrà a Ningbo, mentre Heinemann non si è qualificato.



Ehrlacher portacolori di Lynk & Co "in casa"

Yann Ehrlacher sarà il pilota di Lynk & Co al volante della 03 TCR della casalinga Geely Group Motorsport a Ningbo, in occasione dell’evento di stasera di Esports WTCR. Il francese, in attesa di cominciare dal vivo il WTCR − FIA World Touring Car Cup, si destreggia online. “La versione di RaceRoom della Lynk & Co 03 TCR è molto bella e assomiglia tantissimo a quella reale, a volte fatico a capire che sono a casa e non in macchina! Come bilanciamento, la sento bene in frenata e nei curvoni va in sovrasterzo come dal vero. Nelle parti ad alta velocità si lotta molto con lo sterzo. Le Simracing sono un modo per tenermi allenato in vista del 2020″.



Esports WTCR per tutte le età

Lunedì sera si svolgeranno le gare virtuali al Ningbo International Speedpark, terzo round di Esports WTCR Beat the Drivers. Il 14enne Balint Szoboszlai è il più giovane concorrente della serie, mentre Caryl Vega è il più anziano coi suoi 50 anni. Szoboszlai utilizzerà la Cupra di Daniel Haglöf, mentre Vega la Honda Civic Type R TCR di Tiago Monteiro. Le due gare si svolgeranno alle 19;30 con diretta su Facebook e YouTube.



IL REGOLAMENTO

*La Top 20 in ogni time attack si qualifica per il Server 1, dove 10 posti sono per i piloti reali del WTCR

*Dal 21° al 44° posto del time attack si correrà per il Server 2, mentre dal 45° al 68° si va nel Server 3, e dal 69° al 92° nel Server 4

*Nel Server 1 vengono utilizzati i punteggi di Esports WTCR 2019 (5-4-3-2-1 in qualifica, 25-20-16-13-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1 per i Top15 in Gara 1 e Gara 2). Nei Server 2-3-4 si corre solo per divertimento, senza punteggi

*Ci saranno limiti di utilizzo gomme, balance of performance e penalità

*Set-up bloccato, consumo carburante presente e pit-stop vietati



SERVER 1, FORMAT DI GARA

19;00: Apertura Prove Libere

19;30: inizio Live streaming

19;35: Qualifiche (15 minuti)

19;50: Race 1 (25 minuti)

20;15: Race 2 (25 minuti, top 10 invertita)

20;45: fine Live streaming

(Server 2, 3 e 4 non ci sarà lo streaming, ma verranno pubblicati i risultati)



I PILOTI WTCR

Mikel Azcona (Spagna) CUPRA TCR

Kevin Ceccon (Italia) Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR

Yann Ehrlacher (Francia) Lynk & Co 03 TCR

Luca Engstler (Germania) Hyundai i30 N TCR

Néstor Girolami (Argentina) Honda Civic Type R TCR

Esteban Guerrieri (Argentina) Honda Civic Type R TCR

Mat’o Homola (Slovacchia) Hyundai i30 N TCR

Niels Langeveld (Olanda) Audi RS 3 LMS

Norbert Michelisz (Ungheria) Hyundai i30 N TCR

Tiago Monteiro (Portogallo) Honda Civic Type R TCR

Attila Tassi (Ungheria) Honda Civic Type R TCR



COME VEDERLO

Server 1: diretta sulle pagine ufficiali del WTCR di Facebook e YouTube con commento di James Kirk e Robert Wiesenmüller.



https://www.facebook.com/WorldTouringCarCup

https://www.youtube.com/watch?v=jxB_pDMEtvc

