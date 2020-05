RaceAtHome: Comte rivive le vecchie rivalità con Esports WTCR

-

Aurélien Comte, protagonista nel 2018 del WTCR − FIA World Touring Car Cup, tornerà a respirare l'aria della serie, seppur virtualmente con Esports WTCR Beat the Drivers.

Il francese sarà infatti di scena a Ningbo lunedì sera e manda un messaggio ai rivali.



“Mi è piaciuta l'idea e ho partecipato alle prove cronometrate per divertirmi, anche se ovviamente avrei preferito farlo dal vivo! - dice Comte - E' un gioco e sono contento di essere qui ad affrontare questa avventura coi miei vecchi colleghi! Mi ricordano il 2018, speriamo di poter tornare".



Il portacolori della Peugeot guiderà la 308 TCR della DG Sport Compétition.



“La buona notizia è che potrò usare la mia macchina del 2018, gli organizzatori di RaceRoom sono riusciti a fare tutte le modifiche e sono molto grato a loro. In questo modo non ho avuto difficoltà a scegliere la macchina”.



Ecco invece il suo pensiero sul livello delle prestazioni.



“Al simulatore ho un livello medio, non sono uno che gioca abitualmente, se non per imparare le piste. Ad oggi, però, il simulatore è un lavoro necessario perché ci sono pochissime possibilità di provare per via dei budget ristretti. Anche se non siamo nella realtà, puoi comunque allenarti tenendo il ritmo e la concentrazione".



“Rispetto alla realtà ci sono alcune cose simili, ma anche diverse. Mi piace prendermi un po' di tempo e provare ad essere veloce anche nel mondo virtuale. Il problema, per noi, è che con questo sistema non abbiamo informazioni fisiche e meccaniche, non sentiamo la macchina come dal vivo. Anche quando hai danni non te ne accorgi, ma è vero dall'inizio sono stati fatti grandi progressi nella simulazione".



